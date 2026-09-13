昔「愛討客兄」檳榔西施遭勒斃 男友周晉儀棄屍陽明山 裁定羈押

曾涉幫派討債，有傷害、強盜前科的男子周晉儀，月前懷疑鄭姓女友另結新歡，竟拿童軍繩勒斃後棄屍陽明山，周犯後極盡心機故佈疑陣，不僅謊報案稱女友失蹤，還將遺物打包送還家屬、註銷LINE、賣掉出遊轎車製造斷點。士林警方獲報追查，發現周車輛曾停留山區近3小時，發動搜山，不到20小時內尋獲關鍵白褲、白骨及童軍繩破案。檢方複訊認為周涉犯殺人重罪且有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

警方調查，37歲周晉儀靠打零工維生，鄭女（39歲）是宜蘭人，3年前在宜蘭以「愛討客兄」的搞怪標語開設檳榔攤，引發媒體關注。鄭女近年搬到北部，2個月前透過交友軟體認識周晉儀並同居，但常因金錢、感情吵架，上月16日，鄭女傳訊胞妹表示想分手，當晚又說要與周外出到淡水看煙火，卻從此失聯。

鄭女家屬找不到人，一度在社群網路拜託網友協尋，9月5日先向蘆洲警方報案，因鄭女手機最後定位在士林，10日晚間再赴台北市警士林分局求助。警方11日凌晨找到周，他聲稱兩人吵架後鄭女「中途下車」，卻說不清下車地點。

警方調閱監視器，發現兩人8月16日從三重出發，行經淡水、三芝、陽明山、基隆，隔日凌晨僅周獨自返家；車輛在陽明山停留近3小時，成為警方追查突破口。警方第一次搜山無功，擴大範圍再尋，11日下午在平菁街草叢先發現鄭女當天穿的白褲，再尋獲已部分白骨化的遺體及童軍繩。

周晉儀否認犯案，直到警方告知「人已經找到了」，他才說出懷疑鄭女另有新歡，爭吵後持繩勒斃棄屍，且犯後約5天就以10萬元價格轉賣兩人出遊轎車。

周犯後還向鄭女胞妹謊稱兩人已分手，面對家屬詢問，還嗆聲「不要再來問我」，他自導自演向警方報案女友失蹤，將鄭女物品打包送走，更註銷LINE帳號再重新申請，試圖切斷原有聯繫。

據了解，周有傷害、竊盜、強盜、恐嚇前科，曾涉幫派討債；2015年曾因桃園土地過戶糾紛，捲入恐嚇女代書取財案，周昨被依殺人罪移送士林地檢署複訊，檢方聲押禁見獲准。

周晉儀8月16日開車帶鄭姓女友離開住處，期間前往淡水、三芝、士林區，疑感情糾紛吵架，氣憤持童軍繩殺害女友，棄屍陽明山上。記者翁至成／翻攝

周晉儀涉嫌勒斃女友後棄屍陽明山，北市警方接獲失蹤案循線調查，一天內逮捕他，警詢後依殺人罪嫌移送士林地檢署複訊，士林地院漏夜開庭裁准。記者翁至成／攝影

周晉儀（藍衣者）因感情糾紛，8月16日涉嫌勒斃鄭姓女友（白褲者）後棄屍陽明山，對外謊稱女友失蹤，北市警方接獲家屬報案，9月11日在山上草叢找到跟鄭女出遊身穿同款的白色長褲，屍體經風化已成遺骨，附近查獲童軍繩。記者翁至成／翻攝