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涉教唆女友在家外射殺妻子 人夫陳志成羈押禁見…女槍手今移送
台北市中正區水源路11日發生槍擊案，49歲趙姓陸配才剛出住家大門就被開槍，所幸送醫無生命危險。北市警方成立專案小組，一日內拘提涉嫌教唆接應的50歲陳志成與48歲女槍手易婉珍，並起出作案改造槍、彈。台北地檢署複訊，12日認定陳男涉犯殺人未遂及槍砲等罪嫌重大，且有逃亡、滅證及勾串之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見獲准；易女則將在今日完成警詢後移送北檢複訊。
警方調查，陳志成因與妻子感情失和，竟涉嫌教唆同居女友易婉珍開槍射殺妻子，易女因生活開銷全靠陳男接濟，疑深怕失去金援而答應犯案，成為我國治安史上罕見的女槍手。
警方11日下午2時許獲報槍擊案，晚間6時許先在國道泰安休息站攔截逮捕開車接應逃逸的陳男，12日早上10時許再於新北三重破門拘提易女。
陳男移送北檢後，檢察官認為他預謀教唆殺人、犯後逃竄且有滅證事實，聲請羈押禁見，法院裁准；同案易姓女槍手將在今日早上移送，檢方訊後預計也會同步聲押。
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