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高金素梅前主任張俊傑棄保潛逃 接應司機陳俊翰遭羈押禁見

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

立法委員高金素梅辦公室前主任張俊傑涉詐領助理費，日前破壞科技監控電子手環後棄保潛逃，檢警追查發現案件更涉及違反國家安全法。台北地檢署下令追查，繼10日聲押接應的男子周煥凱獲准，警方11日在高雄拘提涉嫌提供食宿、具黑幫背景的陳俊翰，陳喊冤說自己只是白牌車司機，不認識張。陳12日被移送北檢複訊，檢方向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警調查，張俊傑9月6日在大安森林公園斷環後展開逃亡，沿途頻繁變裝，先後搭乘3輛計程車經萬華、桃園直奔嘉義。途中張男向計程車司機借手機聯繫周煥凱借車，隨後搭周男的白色轎車在嘉義、台南與高雄一帶繞行製造逃亡斷點，最後由陳俊翰在高雄岡山載走。

檢警調查，周煥凱與陳俊翰互不相識，兩人也跟張俊傑無交情，彼此都是單線聯絡，斷點層層；張俊傑逃亡過程猶如「毒品交易」，幕後疑有組織或團隊協助逃亡。專案小組已查扣手機並進行數位鑑識，追查幕後黑手。

張俊傑因涉助理費案遭貪汙治罪條例等罪起訴並求刑16年，法院裁定1000萬元交保並施以監控。

立委高金素梅涉貪，本月6日前辦公室主任張俊傑棄保潛逃，遭台北地檢署通緝，新北市警方南下逮捕涉嫌接應的司機25歲男子陳俊翰，12日移送北檢複訊後遭聲押禁見獲准。聯合報系資料照
立委高金素梅涉貪，本月6日前辦公室主任張俊傑棄保潛逃，遭台北地檢署通緝，新北市警方南下逮捕涉嫌接應的司機25歲男子陳俊翰，12日移送北檢複訊後遭聲押禁見獲准。聯合報系資料照

高金素梅 張俊傑 棄保潛逃

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