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陽明山白骨 勒斃女友棄屍 賣車設斷點

聯合報／ 記者翁至成廖炳棋／台北報導

周姓男子疑不滿鄭姓<a href='/search/tagging/2/女友' rel='女友' data-rel='/2/206705' class='tag'><strong>女友</strong></a>在外另結新歡，上月16日開車載出遊，涉嫌勒斃<a href='/search/tagging/2/棄屍' rel='棄屍' data-rel='/2/103673' class='tag'><strong>棄屍</strong></a><a href='/search/tagging/2/陽明山' rel='陽明山' data-rel='/2/105346' class='tag'><strong>陽明山</strong></a>，鄭女胞妹多日聯繫不上本月10日報警，北市警方隔天就找上周，懷疑涉案，他直到警方找到化成白骨的屍體才坦承犯行。記者翁至成／攝影
周姓男子疑不滿鄭姓女友在外另結新歡，上月16日開車載出遊，涉嫌勒斃棄屍陽明山，鄭女胞妹多日聯繫不上本月10日報警，北市警方隔天就找上周，懷疑涉案，他直到警方找到化成白骨的屍體才坦承犯行。記者翁至成／攝影

過去曾涉幫派討債，有傷害、強盜前科的男子周晉儀，月前拿童軍繩勒斃鄭姓女友，棄屍陽明山；為撇清嫌疑，報案稱女友失蹤，還送還對方物品、註銷LINE、賣掉出遊轎車製造斷點。士林地檢署認為周涉犯刑法殺人、遺棄屍體罪嫌重大，有逃亡、串滅證之虞，昨晚向法院聲請羈押禁見獲准。

警方調查，卅七歲周晉儀靠打零工維生，鄭女（卅九歲）是宜蘭人，三年前在宜蘭以「愛討客兄」的搞怪標語開設檳榔攤，引發媒體關注。鄭女近年搬到北部，兩個月前透過交友軟體認識周晉儀並同居，但常因金錢、感情吵架，上月十六日，鄭女傳訊胞妹表示想分手，當晚又說要與周外出到淡水看煙火，卻從此失聯。

鄭女家屬找不到人，一度在社群網路拜託網友協尋，九月五日先向蘆洲警方報案，因鄭女手機最後定位在士林，十日晚間再赴台北市警士林分局求助。警方十一日凌晨找到周，他聲稱兩人吵架後鄭女「中途下車」，卻說不清下車地點。

警方調閱監視器，發現兩人八月十六日從三重出發，行經淡水、三芝、陽明山、基隆，隔日凌晨僅周獨自返家；車輛在陽明山停留近三小時，成為警方追查突破口。警方第一次搜山無功，擴大範圍再尋，十一日下午在平菁街草叢先發現鄭女當天穿的白褲，再尋獲已部分白骨化的遺體及童軍繩。

周晉儀否認犯案，直到警方告知「人已經找到了」，他才說出懷疑鄭女另有新歡，爭吵後持繩勒斃棄屍，且犯後約五天就以十萬元價格轉賣兩人出遊轎車。

周犯後還向鄭女胞妹謊稱兩人已分手，面對家屬詢問，還嗆聲「不要再來問我」，他自導自演向警方報案女友失蹤，將鄭女物品打包送走，更註銷LINE帳號再重新申請，試圖切斷原有聯繫。

據了解，周有傷害、竊盜、強盜、恐嚇前科，曾涉幫派討債；二○一五年曾因桃園土地過戶糾紛，捲入恐嚇女代書取財案，周昨被依殺人罪移送士林地檢署複訊，檢方聲押禁見獲准。

陽明山 棄屍 女友

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