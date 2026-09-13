槍手包緊緊 監視器「往前追」揪出她

警方追查台北市水源路槍擊案，原以為槍手是男性，懷疑多次通報糾紛案的趙姓陸配丈夫陳志成涉案，但調閱監視器畫面並比對被害人證詞，發現槍手留長髮，開始懷疑可能是女性。由於女槍手相當罕見，專案小組一度不排除有人男扮女裝，直到將監視器畫面時間往前調閱，比對面貌特徵，才鎖定易婉珍涉案。

專案小組指出，案發後先從逃逸路線追查，巷內監視器雖然沒有拍到開槍畫面，且槍手全身包緊緊，但有拍到逃逸動線，槍手犯後沿原路線步行逃逸，接著跳上停在水源快速道路旁、陳志成名下的接應車輛，往新北市方向逃逸。

警方說，除了往後追逃逸動線，「往前追」也很重要，透露往前調閱監視器畫面，發現陳志成先開車到新北市中和載易婉珍，期間拍到易婉珍上車前沒戴口罩的完整臉部畫面，再透過智慧決策分析系統比對，順利辨識出槍手「是女的」。

警方初步調查，陳志成與易婉珍之間沒有金錢或其他對價關係，易婉珍犯案並非收錢辦事，而是感情因素，疑似「愛到卡慘死」，又因經濟極度依賴男方，她想替男友出氣，才幫忙開槍。

北市一名高階警官表示，我國女性持槍傷人案例不多，二○○五年嘉義曾發生簡碧燕槍殺角頭男友案，簡碧燕無法忍受已婚男友陳志昇指責她到PUB上班，趁陳熟睡，拿手槍直接朝陳左額頭開一槍，被依家暴殺人罪判刑十四年。雖無法百分百認定易婉珍是治安史上第一位女槍手，槍手應考量是否對價、相識等受僱因素，不過此次易婉珍替男友開槍，在治安史上確實罕見。