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外遇殺機 夫教唆小三槍擊元配 雙雙遭收押

聯合報／ 記者翁至成廖炳棋／台北報導

女子易婉珍（右二）無經濟能力，平時靠男友陳志成金援，疑因感情因素，竟對陳妻開槍。記者翁至成／翻攝
女子易婉珍（右二）無經濟能力，平時靠男友陳志成金援，疑因感情因素，竟對陳妻開槍。記者翁至成／翻攝

台北市中正區十一日發生槍擊案，警方查出，男子陳志成與妻子失和，竟教唆交往中的四十八歲女友易婉珍開槍射殺妻子，易女因經濟全靠陳男接濟，疑怕失去金援答應犯案，成為我國治安史上罕見的女槍手。市警中正二分局一日內拘提兩人，起出改造槍、彈及犯案衣物，昨依殺人未遂、槍砲等罪將陳嫌移送台北地檢署，檢方聲押禁見獲准；易女今日詢後移送。

警方調查，陳（五十歲）承包防水工程，與趙姓陸配（四十九歲）結婚多年，育有一男一女，但夫妻不睦。

陳不滿妻子未協助工程工作，趙女則不滿丈夫在外另結新歡，雙方常在住處爭吵。

陳自去年起與妻子分居，並提離婚訴訟，轄區思源街派出所多次接獲糾紛報案，也曾協助聲請保護令，但法院尚未核發。

陳在網路結識易女，交往後在新北市中和區租屋同居，易女因誤以為自己遭通緝，不敢外出工作，生活開銷全靠陳接濟，加上陳時常向易女抱怨遭妻子欺負、無法回家看小孩，曾提及希望易女替他「動手」，易女知道住家有槍，疑因經濟依賴，決定替男友「出頭」。

易婉珍案發前數日曾到陳男位於中正區的住處探點，掌握趙女作息，十一日下午二時許，埋伏等待約十分鐘，見趙女出門打工，剛下住家一樓門口，趁機近距離開槍。趙女伸手阻擋，右上臂及腹部中彈，送醫後無生命危險。

易女犯後搭陳志成接應車輛逃往中永和一帶，她下車變裝，陳隨後獨自開車南下，易女則搭捷運躲到三重友人住處，專案小組前晚六時許在國道泰安休息站攔下陳，昨日上午十時前往三重，破門逮捕易女。

警方押解易婉珍至捷運景安站旁停車場，在貨櫃屋下起獲一把改造手槍、十發子彈，並從垃圾場找回被丟棄的犯案衣物。

警方發現，易女將槍枝藏在絨毛熊娃娃內，還說「之前就這樣藏，都沒被發現」；經檢鑑，槍管上的滅音器無消音效果，僅是裝飾；易女落網後情緒不穩、頻頻哭泣，無法製作筆錄，警方今日詢後再移送北檢偵辦。

小三 槍擊 聲押

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