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女子失蹤太久…北市警一天內陽明山找白骨逮凶嫌 士檢聲押禁見

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女子失蹤太久…北市警一天內陽明山找白骨逮凶嫌 士檢聲押禁見

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

37歲周姓男子懷疑39歲鄭姓女友在外有其他對象，涉嫌預謀犯案，上月16日趁跟鄭女開車出遊時，持童軍繩勒斃後棄屍陽明山，鄭女胞妹多日聯繫不上報警。北市警方10日晚間10時許獲報，驚覺「人失蹤太久了」認定有鬼，組專案小組找人，不到20小時找到鄭女的白色長褲和白骨並拘提周，警詢後依殺人等罪嫌移送士林地檢署複訊，檢方訊後向法院聲請羈押禁見。

士檢指出，士林警方11日獲報鄭女失聯多日，恐已遇害，報請檢察官偵辦後，旋即指派重大刑案專組林思吟主任檢察官、陳姿雯檢察官與士林警方共組專案小組，全力追查。

為儘速釐清案情並保全相關證據，檢察官核發拘票拘提周男到案，並指揮警方就可能棄屍地點展開搜尋，11日晚間在士林區平菁街一帶尋獲被害人遺體，今日中午由檢察官完成相驗。

經專案小組持續蒐證及檢察官訊問後，認周男因與鄭女間的口角糾紛，涉嫌在8月16日晚間，在陽明山上棄屍地點附近，以繩索勒斃鄭女後棄置遺體，涉犯刑法殺人、遺棄屍體罪嫌重大，因殺人罪為重罪，有相當理由認有逃亡、滅證、串證之虞，有羈押必要，今晚依法向法院聲請羈押禁見。

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周姓男子因感情糾紛，上月16日涉嫌勒斃鄭姓女友（白褲者）後棄屍陽明山，對外謊稱女友失蹤，北市警方接獲家屬報案，本月11日在山上草叢找到跟鄭女出遊身穿同款的白色長褲，屍體經風化已成遺骨，附近查獲童軍繩。記者翁至成／翻攝
周姓男子因感情糾紛，上月16日涉嫌勒斃鄭姓女友（白褲者）後棄屍陽明山，對外謊稱女友失蹤，北市警方接獲家屬報案，本月11日在山上草叢找到跟鄭女出遊身穿同款的白色長褲，屍體經風化已成遺骨，附近查獲童軍繩。記者翁至成／翻攝

周姓男子疑不滿鄭姓女友在外另結新歡，上月16日開車載出遊，涉嫌勒斃棄屍陽明山，鄭女胞妹多日聯繫不上本月10日報警，北市警方隔天就找上周，懷疑涉案，他直到警方找到化成白骨的屍體才坦承犯行。記者翁至成／攝影
周姓男子疑不滿鄭姓女友在外另結新歡，上月16日開車載出遊，涉嫌勒斃棄屍陽明山，鄭女胞妹多日聯繫不上本月10日報警，北市警方隔天就找上周，懷疑涉案，他直到警方找到化成白骨的屍體才坦承犯行。記者翁至成／攝影

失蹤 陽明山 聲押 檢察官 棄屍

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