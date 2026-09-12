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國泰航空實習生遭挾持「腹部疑25公分刀傷」 莽男犯案原因曝

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影／桃機驚魂！國泰航空實習生遭挾持「腹部疑25公分刀傷」 莽男犯案原因曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園國際機場第一航廈國泰航空員工休息室今天下午驚傳挾持人質事件，蔡姓男子疑因與妻吵架、追妻到機場，臨櫃欲購票時又未獲注意，竟尾隨男實習生拿水果刀闖入休息室，劃傷對方手部並挾持。航空警察局據報到場談判，僵持半小時攻堅制伏蔡男並救出人質，目前調查中。

據了解，44歲蔡姓男子今天因與妻子發生爭吵，由於妻子正準備出國，蔡男一路追到桃園國際機場，見妻子入關想繼續解釋，於是轉往國泰航空公司櫃檯企圖購買同一個班機的機票，但因購票過程並不順利，蔡男情緒疑因此受到影響。

當時國泰航空24歲黃姓實習生恰巧換班，正欲返回員工休息室，蔡男於是一路尾隨跟著進入休息室，雙方不久後發生爭執，休息室內情勢逐漸升高，蔡男竟然拿出預藏的水果刀攻擊黃姓實習生，並控制黃男逃出休息室形成挾持事件。

航空警察局今天下午5時25分接獲報案，指第一航廈國泰航空員工休息室有人持刀並挾持人質，保安大隊立即啟動快打機制，派遣線上警網趕赴現場，同時由刑警大隊報請桃園地檢署指揮偵辦。在航警抵達前，蔡男已將自己反鎖在休息室內的更衣室，警方為控制現場情勢，採取辣椒水攻堅，經部署後迅速進入將蔡男制伏，整起事件於下午5時58分解除危機。

警方表示，蔡姓男子遭制伏後僅有皮肉傷，隨後將移送航警局刑警大隊偵辦，進一步釐清持刀闖入國泰航空員工休息室、與實習生發生衝突及挾持的詳細經過與犯案動機。

至於遭波及的國泰航空黃姓實習生左手虎口遭利刃割傷外，腹部疑似有長達25公分的刀傷，目前已送往桃園機場聯新國際醫院機場醫療中心治療，完成相關筆錄後，航警也將釐清蔡男是否涉及妨害自由、恐嚇及傷害等罪責。

桃園機場第一航廈今天下午驚傳持刀挾持案，1名71年次、約44歲蔡姓男子因家庭因素情緒失控，持水果刀與報案人發生糾紛，並挾持1名黃姓實習生，晚間8時30分左右，蔡嫌由航警人員戒護就醫，並由醫護人員協助拔除電擊槍針，警方今晚不進行夜間偵訊，後續將再依程序安排偵訊。記者季相儒／攝影
桃園機場第一航廈今天下午驚傳持刀挾持案，1名71年次、約44歲蔡姓男子因家庭因素情緒失控，持水果刀與報案人發生糾紛，並挾持1名黃姓實習生，晚間8時30分左右，蔡嫌由航警人員戒護就醫，並由醫護人員協助拔除電擊槍針，警方今晚不進行夜間偵訊，後續將再依程序安排偵訊。記者季相儒／攝影

蔡姓男子挾持黃姓男實習生，與警方在國泰航空公司休息室內的更衣室前對峙。記者陳恩惠／翻攝
蔡姓男子挾持黃姓男實習生，與警方在國泰航空公司休息室內的更衣室前對峙。記者陳恩惠／翻攝

遭蔡姓男子挾持的國泰航空黃姓實習生左手有明顯包紮痕跡，他除了左手虎口遭利刃劃傷外，腹部疑似有長達25公分的刀傷。記者陳恩惠／翻攝
遭蔡姓男子挾持的國泰航空黃姓實習生左手有明顯包紮痕跡，他除了左手虎口遭利刃劃傷外，腹部疑似有長達25公分的刀傷。記者陳恩惠／翻攝

遭航警以辣椒水攻堅救出遭挾持的實習生後，行凶的蔡姓男子因臉部被噴辣椒水，以致面部紅腫、雙眼疼痛睜不開眼，將送往偵訊。記者陳恩惠／翻攝
遭航警以辣椒水攻堅救出遭挾持的實習生後，行凶的蔡姓男子因臉部被噴辣椒水，以致面部紅腫、雙眼疼痛睜不開眼，將送往偵訊。記者陳恩惠／翻攝

遭航警以辣椒水攻堅救出遭挾持的實習生後，行凶的蔡姓男子因臉部被噴辣椒水，以致面部紅腫、雙眼疼痛睜不開眼，將送往偵訊。記者陳恩惠／翻攝
遭航警以辣椒水攻堅救出遭挾持的實習生後，行凶的蔡姓男子因臉部被噴辣椒水，以致面部紅腫、雙眼疼痛睜不開眼，將送往偵訊。記者陳恩惠／翻攝

蔡姓男子挾持黃姓男實習生，與警方在國泰航空公司休息室內的更衣室前對峙近半小時。記者陳恩惠／翻攝
蔡姓男子挾持黃姓男實習生，與警方在國泰航空公司休息室內的更衣室前對峙近半小時。記者陳恩惠／翻攝

國泰航空 挾持 實習 桃機

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