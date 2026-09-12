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北市中正區槍擊案！分居狠夫涉教唆女槍手殺妻 北檢聲押禁見

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市警方昨天晚上逮捕開車接應的陳姓丈夫到案。記者翁至成／翻攝
北市警方昨天晚上逮捕開車接應的陳姓丈夫到案。記者翁至成／翻攝

台北市中正區螢橋國中後方水源路29巷，昨天下午2時許驚傳槍響，49歲陸籍趙姓女子從住家出門時，突遭一名身穿黑色外套、戴白帽的易姓槍手近距離開槍，趙女腹部中彈、血流如注，所幸緊急送醫搶救後無生命危險。

北市警方獲報後迅速組成專案小組，調閱監視器鎖定犯嫌逃跑動線，昨天晚上6時許在國道泰安休息站發動攔截圍捕，順利逮捕開車逃逸、涉有重嫌的50歲陳姓分居丈夫。

陳男經移送台北地檢署複訊，檢方認為陳男涉犯殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，且有逃亡及滅證之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見。

【中央社／台北12日電】

趙姓陸配昨天在北市水源路附近遭蒙面槍手開2槍，趙女腹部受傷送醫無生命危險。警方逮捕趙女的陳姓丈夫到案，今天移送北檢。檢察官訊後將陳嫌聲請羈押禁見。開槍的易姓女子目前由警方偵訊中。

50歲趙姓陸配昨天下午從台北市水源路附近住處離開後，遇到一名埋伏在巷弄的蒙面人持槍射擊，槍手開2槍，1槍擊中趙姓女子腹部、1槍卡彈，槍手犯案後逃逸，受傷趙女被路人發現後通報警消到場協助。

警方獲報後查出槍手犯案後是搭車逃逸，調閱車籍資料發現，車子是趙姓女子的陳姓丈夫持有，經擴大追緝，昨晚在國道一號的泰安休息站逮捕陳姓男子到案，並掌握槍手身形疑為女性。

警方經持續追查，今天在新北市三重區緝獲開槍的女子到案，初步調查開槍的女子為陳男的友人。警方下午將陳男移送北檢複訊。

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槍擊 殺人 北檢

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