割頸案受害學生18歲冥誕 父親落淚憶兒從小體貼懂事：別讓他的犧牲白費

新北校園命案被害學生楊承勳今逢18歲冥誕，家屬與校方下午舉辦「記得你，歌聲依然在」紀念音樂會，國、高中時期師長也到場追思。家屬盼將當年案發教室轉型為反霸凌課程專用空間，新北市教育局則表示，最快今年內將楊承勳故事整理成校園安全教材，提供各校使用並盼向全國推廣。

楊承勳2023年12月在新北一所國中校園內，因勸阻同學破壞班級公物，遭郭姓少年持刀攻擊，送醫搶救後不治。案件歷經審理後，郭男、林女刑責均已定讞。事件發生至今近3年，家屬持續投入校園安全、反霸凌及少年司法制度改革倡議，希望悲劇不再重演。

今天的音樂會在板橋舉行，現場沒有喧鬧的慶生活動，而是由家人、老師與關心事件的人一起陪楊承勳過18歲生日。楊承勳過去的國、高中老師都到場，會場氣氛莊重。楊爸爸上台後，一段段說起兒子的生活，談到最後忍不住落淚，台下也陷入安靜。

楊爸爸回憶，楊承勳從小就很照顧姐姐，只要姐姐想要玩具，他總會先讓給姐姐；長大後放學也常直接回家，因為知道姐姐可能需要他幫忙。家裡曬衣、收衣、搬東西，或媽媽手機、電腦出了問題，他總會主動處理。

家人從雲林帶回米、蔬菜、水果時，楊承勳也會幫忙把重物搬上5樓，還對爸爸說，已經開了3、4個小時的車，「剩下的工作交給他就好」。楊爸爸說，自己以前常告訴兒子，「人只是會讀書沒有什麼了不起，要做到品學兼優」，如今再回頭看，楊承勳真的把這些話做在生活裡。

楊承勳過去曾通過新北數理資優相關甄選。楊爸爸透露，當時原本想讓兒子到土城國中就讀，甚至已經詢問轉戶籍的可能，但楊承勳最後選擇和姐姐讀同一所學校。如今想起這件事，他仍難掩自責，「如果當時我能堅持，今天承勳也許還能跟我們快樂地過生日。」

整理兒子遺物時，楊爸爸也曾看到一張紙，上面記著因為有了新手機被扣200元。多年過去，這件小事仍留在他心裡，他情緒潰堤「早知道我就不要扣那200塊。」

楊爸爸表示，自己從小就教楊承勳，答應別人的事就要做好，未料案發當天，兒子只是履行班級幹部職責，提醒同學不要破壞班級公物，卻因此遭遇致命攻擊。他說，希望大家記得楊承勳體貼、孝順的一面，「不要讓他的犧牲白費」，更希望不要再有下一個受害者。

楊媽媽則把思念化成另一個心願。她表示，希望未來能在當年事件發生的教室外掛上一面小小銅牌，「不是為了控訴誰」，而是提醒每個經過的人，這裡曾發生令人心痛的事，因此更應珍惜彼此、注意安全。

她也盼望，未來能將該教室轉型為反霸凌教育空間，甚至成為「新北市第一間反霸凌課程專用教室」，把課程內容、空間設計及教學經驗整理成完整模式，再提供其他學校參考。

楊媽媽說，希望把這個曾經令人傷心的地方，變成「守護所有孩子的一個安全花園」，無論經費、空間設計或課程規畫，家屬都願意配合，「不遺忘，才能守護未來。」

新北市教育局長張明文表示，楊承勳是善體人意、品德良好的孩子，希望他的故事未來能成為校園安全的重要教材。教育局預計最快今年內完成相關內容整理，提供新北各校使用，並盼進一步向全國推廣；今年底事件滿兩周年，也將規畫一系列相關活動。

張明文也說，校園安全從中央、地方到第一線學校都責無旁貸，希望從曾經發生的事件中，轉化出制度改變與守護孩子的力量。

新北市議員石一佑則表示，家屬另有心願，希望未來校內能設置與楊承勳相關的理化教室；楊承勳父母也已從愛心善款中提撥500萬元設立獎助學金，幫助更多學弟妹。

立委陳昭姿表示，將從立法端回應家屬訴求，包括假釋門檻、相關紀錄撤銷時程及被害家屬參與程序等議題，承諾會盡力推動修法。

楊承勳父母今出席紀念音樂會。記者張策／攝影

楊承勳父親在紀念音樂會上回憶兒子成長點滴，致詞時一度落淚，身後螢幕播放楊承勳兒時照片。記者張策／攝影

楊承勳紀念音樂會今舉行，楊承勳父母與新北市教育局長張明文（左二）、新北市議員石一佑（左一）等人手持藍色愛心燈，共同追思楊承勳。記者張策／攝影