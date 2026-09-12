勒斃女友棄屍陽明山 他自導自演報案「女友失蹤」還嗆家屬別再問

37歲周姓男子懷疑39歲鄭姓女友在外跟其他男生交往，上月跟鄭女出遊時爆口角，持童軍繩勒斃後棄屍陽明山，鄭女胞妹頻頻無法聯繫上報警。士林警方先找上周男，他稱「我們吵架，她中途下車不知去向」被認定有鬼帶回調查，警方把握時間偵辦，發現周男開車上陽明山停留近3小時不對勁，懷疑鄭女這時被殺害，二度搜山在草叢找到帶有殘屍的白色褲子和白骨順利破案。

今天下午2時許，周男警詢後被依殺人罪嫌移送士林地檢署複訊，他步伐從容，面對記者詢問不發一語。

警方調查發現，周男心思細膩且頻頻故弄玄虛，案發後面對鄭女胞妹追問「我姊姊在哪裡」，周男謊稱「我們吵架分手了，我也不知道她在哪」，後來甚至不耐煩嗆聲「不要再來問我了」。

為製造自己也是受害者的假象，周男竟還自行前往派出所報案稱「女朋友失蹤了」，並將鄭女放在同住住處的遺物全部打包，用計程車送回給鄭女胞妹稱「我們吵架她都不回來，我想她的東西也都不用了」，甚至還把LINE帳號註銷、重新註冊，一連串作為都是意圖掩飾殺意、推卸刑責。

據了解，周男長年混跡新北市三重區，前科累累，不只有傷害、竊盜、強盜、恐嚇等前科，還曾涉及幫派討債。

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37歲周姓男子涉嫌勒斃女友後棄屍陽明山，北市警方接獲失蹤案循線調查，一天內逮捕他，警詢後依殺人罪嫌移送士林地檢署複訊。記者翁至成／攝影