中壢、平鎮警聯手出擊 雷霆除暴查獲上百案

為持續淨化轄區治安、遏止暴力犯罪及危險駕車行為，桃園市中壢分局、平鎮分局昨（11）日晚間執行「雷霆除暴勤務」，其中，平鎮分局查獲3名通緝犯及毒品、槍彈，全數移送偵辦，持續追查毒品與槍彈來源。

警方指出，此次勤務集結市警局刑事警察大隊、交通警察大隊、保安警察大隊霹靂小組以及中壢、平鎮各派出所警力共同執行，規畫20處臨檢點及6處路檢點，針對KTV、酒店、酒吧、電子遊戲場及旅館等治安顧慮場所加強查察，並於重要道路實施路檢，全面壓縮不法活動空間。

中壢分局統計，本周共查獲各類刑案124件108人，其中查獲詐欺案件36件36人、竊盜案件5件5人，並緝獲各類通緝犯23人；毒品查緝部分，查獲販賣及施用、持有毒品案件共24件23人；另查獲毒、酒駕13件13人。

另外，平鎮分局統計，9月1日迄今，共查獲詐欺、毒品等各類通緝犯24人，另查獲酒駕公共危險6件6人、毒駕公共危險暨施用第一、二級毒品4件4人、持有第一、二級毒品6件6人、詐欺3件3人及竊盜5件5人，累計查獲56案、48名犯嫌。

其中，龍岡派出所警員執行專案期間接獲情資，前往平鎮區游泳路一處民宅查緝，當場查獲林男、謝男及羅女3名通緝犯，並起獲海洛因、依托咪酯等毒品、製造及分裝工具、手槍子彈2顆及犯罪用手機等證物，另查獲1名謝姓女子涉嫌持有及施用第一級毒品，全案依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦，並持續追查毒品及槍彈來源。

平鎮分局龍岡派出所警員，前往平鎮區游泳路一處民宅查緝，當場查獲林男、謝男及羅女3名通緝犯，並起獲海洛因、依托咪酯等毒品。圖／平鎮分局提供