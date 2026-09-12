致癌油風暴…中聯廠長想交保遭駁 員工證：3家股東高層想壓下苯駢芘

中聯致癌油案引爆全台食安，檢方依違反食品安全衛生管理法起訴中聯、福壽、福懋及泰山等19名被告；中聯煉油廠長陳明榮聲請撤銷羈押，法院直言，中聯員工證稱「三家股東高層希望將苯駢芘一事壓下來，內部出現吹哨者才不得不通報」，仍認陳有羈押必要，駁回其聲請。

中院指出，陳男否認犯行，主張受命法官就其犯罪嫌疑重大認定，違反無罪推定原則，並指摘檢察官就相同證據是否構成過失犯罪的舉證已有不足，起訴、羈押裁定卻直經認定他成立故意犯，而他時任中聯生產事務，品保檢驗、通報並非由他經手，他也未曾有處理或決策通報事務。

中院認為，依相關證詞、證據，可見陳男嫌疑重大，且陳身為中聯煉油廠長，衡以中聯長年從事國際貿易，海外有相當人脈據點，陳為規避重型、高額求償，有逃亡之虞。另中聯總經領蔡國樑手機中，可見公司法務指示不要提及6月15日會議。

中院發現，中聯總經理余凌冲也傳訊給蔡國樑稱「有兩家股東公司不同意通報，還等蔡董跟劉董確認，怎麼辦。」

此外，陳明榮遭搜索扣押手機後，繼續用備用機聯繫中聯經營分析室李姓工程員，李也證稱「有聽說品研課副課長陳建龍說，三家股東公司高層希望將苯駢芘此事壓下來，但内部出現吹哨者，所以非報不可。」可見中聯管理階層確有隱匿犯罪情形舉動，仍有串滅證之虞。

中院審酌，陳男涉犯情節重大，足以危害人體健康之虞罪之犯行，影響民眾食安、消費權益甚大，且危害社會整體健康安全，仍認有羈押必要，駁回其聲請，不得抗告。