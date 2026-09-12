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陽明山驚爆殺人棄屍 37歲男友起初還裝傻⋯犯案動機曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

39歲鄭姓女子上月與37歲周姓男友前往陽明山後失聯，家屬報警並在網上發文尋人。北市士林警方獲報連日追查，在士林區平菁街產業道路草叢尋獲鄭遺體後昨天拘提周，周警詢時坦承因感情糾紛，一時氣憤勒斃棄屍，全案依殺人罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查，周男與鄭女數月前網戀交往，鄭女平時同住周男新北三重住處，兩人常因感情爭吵，8月16日上午鄭女曾傳訊妹妹表示想分手，當晚又傳訊稱要與周男去陽明山，隨後失聯。

鄭妹因多日聯繫不上，在臉書、threads等社群網站張貼尋人訊息，並在9月10日報警。

警方先找上周男詢問，他起初辯稱當天和鄭女出遊，期間她負氣下車離開，稱「我也不知道她去向」，但警方對此態度保留。

經成立專案小組追查，果然在平菁街草叢發現鄭女遺體，鞏固事證後，昨天持票拘提周男，周還否認犯案，直到警方告知已找到遺體才坦承，供稱氣憤她跟其他男生有接觸、不滿她有「多個交往對象」，拿出繩子勒斃棄屍。

警方目前仍在釐清詳細犯案過程與動機，預計今天警詢後移送士檢偵辦。

鄭女家屬因多日聯繫不上鄭女，在臉書、threads等社群網站張貼尋人訊息，並在9月10日報警。圖／截自臉書社團
鄭女家屬因多日聯繫不上鄭女，在臉書、threads等社群網站張貼尋人訊息，並在9月10日報警。圖／截自臉書社團

陽明山 棄屍 男友

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