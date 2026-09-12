陸籍妻門口中槍 恐爆台灣治安史首位「女殺手」！槍手逃逸動線曝光

台北市中正區水源路、螢橋國中後方巷弄昨天發生槍擊案，趙姓女子剛出家門，遭埋伏槍手近距離開槍擊中腹部，所幸送醫後無生命危險，槍手犯後搭車逃逸。趙女因常跟分居的陳姓丈夫吵架，警方起初懷疑陳是槍手，但後來調查確認槍手特徵是女生，昨晚先逮捕開車接應的陳到案，並全力追查槍手和槍枝下落，此案恐將是台灣治安史上「首位女槍手」。

警方調查，趙女是陸配（49歲），與經營水電防水工程的陳姓丈夫（50歲）結婚逾10年、育有1子1女，但兩人感情不睦，趙女更懷疑丈夫在外有小三，雙方從去年就分居，在打離婚官司；趙女雖向法院申請保護令，但至今尚未核發，轄區派出所也曾接獲多次兩人糾紛報案，最近一次約在3個月前。

昨天下午2時許，趙女自水源路住處離開，才下樓就遭一名頭戴白帽、身穿雨衣夾著外套的不明人士近距離開槍，槍手連開2槍，1發打中趙女腹部，另1發則卡彈，趙女中彈倒地，路人見狀連忙報警送醫。

趙女警詢時說，槍手雖然蒙面，但一眼看不是丈夫，「對方是女人但不知是誰」，專案小組調閱監視器畫面比對，發現槍手的特徵確實留有長髮，犯後跳上接應轎車逃逸，警方以車追人，確認該車登記在陳男名下，認定陳男找槍手犯案。

警方積極追查逃逸動線，發現陳男載著女槍手一路前往新北市中永和一帶，期間讓她下車，女槍手隨即變裝，從容至捷運南勢角站搭車，最後身影出現在三重區；陳男則繼續開車，一度跑去國三、國五往宜蘭方向，接著又開國一一路往南，疑似想誘騙警方。

專案小組鎖定車輛動態後一路尾隨，昨晚6時許，趁陳男駛入國道泰安休息站時上前圍捕，順利拘提到案，陳男被抓時停止夜間偵詢，預計今早偵詢後釐清他犯案動機，並持續追查女槍手下落。

台北市中正區水源路巷弄昨天下午發生槍擊案。記者翁至成／攝影

台北市中正區水源路巷弄昨天下午發生槍擊案。記者翁至成／攝影

北市警方昨天晚上逮捕開車接應的陳姓丈夫到案，並全力追查槍手和槍枝下落。記者翁至成／翻攝