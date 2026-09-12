北市槍擊案被害人丈夫涉案遭逮捕 警擴大追緝槍手

50歲趙姓女子今天在台北市水源路住處附近遭槍擊，警方查出其陳姓丈夫涉案，隨後在台中市逮人到案，不排除陳男是接應槍手的司機，開槍嫌犯初判可能為女性，案發原因待查。

台北市警消下午2時許獲報，水源路巷弄內有一名女子受槍傷，救護員到場發現女子傷勢在腹部，送醫前意識清楚、無生命危險，警方到場發現犯嫌已逃逸，傷者為50歲趙姓女子。

台北市警方事後組專案小稽查追查，發現開槍犯嫌有人開車接應，擴大調閱周邊監視器畫面，掌握駕駛是傷者趙姓女子的陳姓丈夫。

警方調查，被害趙姓女子與其丈夫結婚約10多年，育有1對子女，2人長期疑因經濟及感情等問題時常發生爭執進而分居。

警方說，趙姓被害女子下午離開水源路的住處沒多久，被一名埋伏在巷口且穿黑色外套帶棒球帽的蒙面人開槍射擊2次，1槍擊中腹部、1槍卡彈，槍手犯案後步行逃逸，搭上被害人的陳姓丈夫駕駛車輛離開現場。

警方專案小組擴大調閱案發地周邊監視畫面發現，此起槍擊案的槍手動作及身形疑似為女性，初步研判可能是與陳姓丈夫合謀犯案。

警方晚間在國道一號的泰安休息站逮捕陳姓男子到案，至於開槍的槍手正擴大追緝中。至於犯案動機及原因仍待調查釐清，警方初步將朝違反槍砲彈藥刀械管制條例罪等方向偵辦。