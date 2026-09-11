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影／高金助理張俊傑逃亡猶如毒販製造層層斷點 第2名接應者被捕畫面曝

聯合報／ 記者張宏業王長鼎／連線即時報導

立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃多日，檢警循線追查，發現張俊傑逃亡過程不停變裝，並透過友人向小黃運將借用手機，打電話向男子周煥凱借車，友人取車後，載往張俊傑往南部地區逃逸，途中經過層層轉手，最後才把張俊傑載至岡山交給陳姓男子接手，新店分局今天南下拘捕陳男，晚間押返新北，今晚不進行詢問，明天製作筆錄後移送北檢。

據了解，陳姓男子年約20多歲，有毒品、詐欺、公共危險等前科，今晚被押解時，戴棒球帽、穿短褲與藍白拖，低頭未發一語。由於陳男負責在高雄岡山地區接應張俊傑，陳男將張俊傑載往何處？抑或是藏匿在哪？最後下車地點為何？都是檢警偵查重點。

據調查，周煥凱與陳男互不認識，9月6日張俊傑友人將車借走後，持續在嘉義、台南、高雄繞行，期間張俊傑又換過多台車輛，最後才由陳男接手，整個過程猶如毒品交易，彼此都是單線聯絡，製造層層斷點掩護。

檢警研判，張俊傑幕後有集團性組織掩護逃亡，且事前計劃縝密，目前已查扣周煥凱與陳男手機鑑識，同時查緝張俊傑友人行蹤。周煥凱昨天被拘提到案，檢方聲押禁見獲准。

據調查，張俊傑9月6日在大安森林公園破壞科技監控後，先從大安區穿黑色上衣搭小黃，抵達萬華區後換成白色上衣，再搭計程車前往桃園，下車後又換穿深色衣服，改搭第3台計程車直奔嘉義，途中向運將借手機打給周煥凱借車，到當地又換回黑色衣服，搭乘周煥凱白色轎車離開，由陳男在岡山接手載走張俊傑。

張俊傑9月6日逃亡前，接觸高金素梅助理陳俊瑋，交付可疑物品，檢方8日搜索陳男住處並拘提到案，訊後依藏匿人犯等罪命其5萬元交保，限制住居。

陳姓男子在高雄岡山接應高金助理張俊傑逃亡，今天被警方拘提到案。記者胡經周／攝影
陳姓男子在高雄岡山接應高金助理張俊傑逃亡，今天被警方拘提到案。記者胡經周／攝影

高金素梅 張俊傑 棄保潛逃

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