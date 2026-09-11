10國駐台代表齊聚談跨境犯罪 聚焦詐欺、毒品及人口販運

跨境詐欺、毒品及人口販運案件頻傳，內政部今天在保安警察第一總隊石牌營區舉辦「跨境犯罪執法合作座談會」，邀集10國駐台代表及副代表與會，另有來自11國、共13名來台參加執法見習工作坊的警察列席，就跨境犯罪情勢、情資交換及僑民保護等議題交流。

座談會由內政部長劉世芳主持，內政部次長馬士元、警政署長張榮興、移民署長林宏恩及刑事警察局長邱紹洲等人出席。

警政署表示，近年跨境犯罪及在台涉外案件增加，國人海外安全、外國人在台權益，以及外籍人士遭犯罪集團吸收成為犯罪工具或被害人的情形，均成為執法合作的重要課題，因此邀集各國駐台代表直接交換意見。

會中由刑事警察局針對跨境詐欺及毒品犯罪提出專題報告，移民署則說明人口販運現況，討論犯罪集團跨境運作模式及各國執法機關合作面臨的問題。會後也安排與會人員參訪165反詐騙諮詢專線辦公室，了解台灣詐欺案件通報及諮詢機制。

劉世芳表示，台灣有大量外籍人士來台經商、旅遊及就業，隨著跨境詐欺集團與毒品網絡日趨複雜，僅靠單一國家或單一聯繫窗口已不足以因應。

她指出，各國執法機關有必要突破過去單純「點對點」的合作方式，建立更多元的情資交流及協防管道，以提高跨國案件偵辦及犯罪預警效率。

綜合座談期間，多名駐台代表也分享各自國家的跨境詐欺犯罪型態，以及近年與台灣進行跨國執法合作的經驗；來台受訓的外國警察則分享此次研習心得。內政部表示，後續將持續透過既有合作管道，強化跨境犯罪情資交流及執法聯繫。

內政部今天在保安警察第一總隊石牌營區舉辦「跨境犯罪執法合作座談會」。記者廖炳棋／翻攝

內政部今天在保安警察第一總隊石牌營區舉辦「跨境犯罪執法合作座談會」。記者廖炳棋／翻攝

內政部今天在保安警察第一總隊石牌營區舉辦「跨境犯罪執法合作座談會」。記者廖炳棋／翻攝