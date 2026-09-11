北市中正區槍響！陸籍女遭近距離開槍中彈 槍手疑是她丈夫

台北市中正區螢橋國中後方、水源路29巷今天下午發生槍擊案，49歲趙姓女子從住家門口出門時，突遭槍手近距離開一槍，趙女用手阻擋，手跟腹部都受槍傷，所幸送醫沒有生命危險，警方目前掌握情資，懷疑趙女的陳姓丈夫涉案，雖然監視器畫面「全身包緊緊」且疑似長髮，未拍到正臉，但身型相符，持續追緝。

中正二警方今天下午2時14分獲報，到場時犯嫌已逃逸，在場採集到2枚彈殼，經檢視其中1枚未擊發，現場留下大片血跡，調閱監視器畫面雖未拍到開槍經過，但有拍到槍手逃逸動線。

該名槍手身穿黑色連身雨衣、戴白帽，到場後約「埋伏」等待5至10分鐘左右，見趙女現身直接開槍，犯案後走原路線離開，並跳上一輛坐車逃逸，全案報請台北地檢署指揮，朝殺人未遂、槍砲等罪嫌偵辦。

事發現場在螢橋國中後方，一度還有學生隔著欄杆「湊熱鬧」查看警方辦案；經採訪附近鄰居，一名婦人透露受害的趙女是陸籍配偶，與丈夫結婚後生有一男一女，雙方常因生活瑣事爭吵，趙女因常跟鄰居「抱怨」，才對這對夫妻有印象。

台北市中正區水源路巷弄今天下午發生槍擊案。記者翁至成／攝影

台北市中正區水源路巷弄今天下午發生槍擊案。記者翁至成／攝影

台北市中正區水源路巷弄今天下午發生槍擊案。記者翁至成／攝影