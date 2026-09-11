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高金素梅助理張俊傑行蹤成謎 警方逮捕第2名接應者、追第3人

聯合報／ 記者張宏業蔣永佑／台北即時報導

立委高金素梅前助理張俊傑破壞電子手環棄保潛逃，檢警查出，張俊傑逃亡過程不停變裝，陸續替換黑白色衣服試圖魚目混珠，還透過友人向小黃司機借手機，打電話向男子周煥凱借車逃亡，辦案人員昨天拘提周煥凱，檢方聲押禁見獲准；新店警分局今天再前往高雄市，拘提第2名接應的陳姓男子，預計明天移送北檢複訊。

據了解，這名陳姓男子年約20多歲，有毒品、詐欺、公共危險前科，周煥凱於嘉義將車輛借給張俊傑友人後，陳男負責在高雄岡山等候換車接應，陳男將張俊傑載往何處？或是藏匿在哪？又或是最後下車地點為何？是警方亟欲釐清的重點。

據調查，由於周煥凱與陳男互不認識，檢警研判，張俊傑幕後有集團性組織掩護逃亡，且事前計劃縝密，斷點層層切割，目前查扣陳男手機鑑識，並極查緝負責與周煥凱接頭的友人行蹤。周煥凱今天凌晨被裁定羈押。

據調查，張俊傑9月6日在大安森林公園破壞科技監控後，先從大安區穿黑色上衣搭小黃，抵達萬華區後換成白色上衣，再搭計程車前往桃園，下車後又換穿深色衣服，改搭第3台計程車直奔嘉義，途中向運將借手機打給周煥凱借車，到當地又換回黑色衣服，搭乘周煥凱白色轎車離開，車輛開往高雄岡山，由陳男接手載走張俊傑。

此外，高檢署調查發現，張俊傑長期接受大陸資助，在台發展共諜組織，調查局日前搜索高金素梅國會辦公室，約談辦公室主任陳智葟（知名烘焙業者胞兄）、公費助理林怡君，檢方認為2人犯罪嫌疑重大，依違反國安法聲押禁見獲准。

立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃，檢警佈下天羅地網追緝。聯合報系資料照
立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃，檢警佈下天羅地網追緝。聯合報系資料照

高金素梅 張俊傑

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