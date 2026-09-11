高雄無尾巷廠房變身越式KTV開毒趴 警包抄攻堅35人亂竄就逮畫面曝

郭姓男子今年4月在高市大寮區工業區無尾巷租借廠房，改裝多間隔音包廂，暗中經營「越式KTV」，供越南籍移工消費、開毒趴；市刑大警方掌握情資，6月間荷槍實彈包抄攻堅，35人驚慌亂竄後就逮，其中3人為失聯移工，並起出200餘包毒品及依托咪酯煙彈15顆。

市刑大偵三隊警方今年4月間掌握情資，指出郭姓男子（48歲）在大寮區工業區附近租借廠房，改裝為多間隔音包廂，暗中經營「越式KTV」，專攻越南籍移工消費，吸引不少移工前往，郭涉供毒讓移工辦毒品轟趴。

警方調查發現，該處越式KTV為規避警方查緝，刻意選在無尾巷深處，平時門禁森嚴、幾乎不對外開放。警方歷經多日埋伏探查，掌握KTV夜間營業與內部動線，於6月21日凌晨3時趁移工玩的正High時展開攻堅。

警方當時為克服無尾巷空間限制，防止嫌犯從後門竄逃，調整戰術，先派一組人騎機車載送荷槍實彈的特勤中隊警力迅速抵達後門，和前門員警採前後包夾方式強勢攻堅，破門瞬間，店內多名越南籍男女頓時陷入恐慌、四處奔逃。

因警方在現場佈署多處警力封鎖前後門，迅速壓制，無人可逃，當場逮獲23男、12女共計35名越南籍移工；其中陳姓男子（23歲）、范姓男子（21歲），以及范姓男子（24歲）分別為失聯1至2年的移工。

警方另查扣卡西酮粉末5包、毒品咖啡包200餘包、依托咪酯菸彈15顆及K他命4包等多樣毒品證物。警詢後，依違反毒品危害防制條例、入出國及移民法等罪，移送高雄地檢署及移民署高雄市專勤隊偵辦，並持續擴大調查毒品來源；郭男經檢方訊後，命其以10萬元交保候傳。

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郭姓男子今年4月在高市大寮區工業區無尾巷租借廠房，暗中經營「越式KTV」，供越南籍移工消費、開毒趴，市刑大警方攻堅逮35人。記者石秀華／翻攝

郭姓男子今年4月在高市大寮區工業區無尾巷租借廠房，暗中經營「越式KTV」，供越南籍移工消費、開毒趴，市刑大警方攻堅逮35人，查扣200餘包毒品等物。記者石秀華／翻攝

郭姓男子今年4月在高市大寮區工業區無尾巷租借廠房，暗中經營「越式KTV」，供越南籍移工消費、開毒趴，市刑大警方攻堅逮35人，查扣200餘包毒品等物。記者石秀華／翻攝

郭姓男子今年4月在高市大寮區工業區無尾巷租借廠房，暗中經營「越式KTV」，供越南籍移工消費、開毒趴，市刑大警方攻堅逮35人。記者石秀華／翻攝

郭姓男子今年4月在高市大寮區工業區無尾巷租借廠房，暗中經營「越式KTV」，供越南籍移工消費、開毒趴，市刑大警方攻堅逮35人。記者石秀華／翻攝