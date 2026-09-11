苗栗男當街搶金項鍊 警科技偵查4小時內緝獲

苗栗縣公館鄉有民眾脖子上戴的金項鍊光天化日遭搶，歹徒行搶後火速變賣；警方利用科技偵查於案發後4小時內，逮捕52歲郭姓嫌疑人，並取獲變賣贓款20餘萬元，全案依法送辦。

苗栗縣警察局苗栗分局今天表示，9日上午9時48分接獲報案，公館鄉五穀宮後方有民眾身上配戴約1兩5錢重的黃金項鍊遭搶，歹徒得手後騎乘機車逃離現場；分局立即與刑警大隊組成專案小組並報請苗栗地檢署指揮偵辦。

警方指出，專案小組透過科技偵查，掌握郭姓男子涉嫌重大，於當天下午2時許，循線在苗栗市忠貞路一帶發現郭嫌蹤跡，立即予以逮捕，當場起獲變賣金飾所得贓款新台幣20餘萬元證物。

警方調查，郭嫌因缺錢花用，先在苗栗市經國路一帶竊取其他車輛號牌後，懸掛於自己的機車上，企圖躲避警方查緝，隨後前往案發地點，趁被害人不及防備，搶奪金飾後逃逸。

專案小組調閱相關監錄影像，發現郭嫌得手後火速前往台中變賣金飾，再回到苗栗市忠貞路一帶，立即以優勢警力將郭嫌查獲到案，全案於案發後4小時內，宣告偵破，依搶奪及竊盜等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦並建請羈押。

苗栗分局表示，歹徒光天化日在熙來攘往的市場周邊道路犯案，造成地方民眾人心惶惶，警方在最短時間迅速集結警力，運用科技偵查全力緝凶，終將犯案歹徒緝獲歸案，安定民心。