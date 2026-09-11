高雄機場2馬來西亞男「人體運毒」 為賺1250美元判9年

2名馬來西亞籍男子因家境貧困，為賺取1250美元報酬，接受境外毒梟邀約以人體塞毒方式從柬埔寨夾帶26包海洛因搭機來台入境高雄機場，當場在機場被查獲，高雄地方法院審理後依共同運輸第一級毒品罪各判處有期徒刑9年，執行完畢後驅逐出境。

判決書指出，馬來西亞籍男子AZNAN BIN ABU HASSAN與NG KOK LEONG於去年8、9月間，受上線「BOTAK」以每人1250美元報酬許諾，前往柬埔寨金邊向成員「LEWIS」收取毒品。

「BOTAK」事先為兩人訂妥馬來西亞經柬埔寨、香港至高雄的機票及飯店，今年2月1日抵達金邊，2月7日在飯店接獲26包海洛因後，分別將10包與16包海洛因塞入肛門內。

兩人現場各領取250美元前置費用後，隨即搭機轉往香港，並於同日晚間6時許搭乘班機飛抵高雄國際機場，但入境時即遭海關人員及航業調查處高雄調查站攔查，當場扣得體內夾帶的26包海洛因及聯絡用手機。

高雄地院審理時，2人對犯罪事實均坦承不諱，合議庭認為，考量2人因經濟困窘受邀運毒，人體塞毒需承受極高健康生命風險與遭查緝風險，獲利相對微薄，在集團中居於低階底層，且入境當日即遭查獲，毒品未流入市面，若科以法定最低本刑15年仍嫌過重，爰依法遞減其刑。

合議庭審酌兩人無前科，但漠視毒品對我國治安及國民健康之危害，量處兩人各有期徒刑9年，扣案26包海洛因沒收銷毀，執行完畢或赦免後，驅逐出境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885