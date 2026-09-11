影／高雄男開BMW幫女友買感冒藥違停 警攔查滿嘴K味測出毒駕

陳姓男子前天深夜駕BMW搭載女友，車併排停高市六合一路某藥房前幫女友買感冒藥，適前鎮警分局員警送人犯返回駐地，發現違停攔查，陳男稱車子是朋友的，因滿嘴K味露餡，陳坦承剛抽完K菸，被警方測出有毒駕行為當場被逮。

陳姓男子前天深夜駕BMW搭載女友，車併排停高市六合一路某藥房前幫女友買感冒藥，被警方攔查，發現陳抽K菸，涉毒駕行為。記者石秀華／翻攝

前鎮警分局一心路派出所員警前天深夜11時30分許送人犯至地檢署後返所，途經新興區六合一路時，發現26歲陳姓男子的BMW車併排違停於藥局前，好意趨前提醒陳男。

過程中，警方詢問陳「車子誰的？」陳男稱是「朋友的」，警方接著追問「你朋友叫什麼名字？」未料陳男竟回「我不知道。」員警當場反問「蛤！你借車不知道誰的？」

由於陳男精神不濟、神情緊張且雙手不斷顫抖，張嘴滿口K菸味，車上散發K味，詢問陳是否有抽K菸，陳才坦承「昨天第一次使用」，警回「那麼剛好，每次都第一次用就被我遇到」。

警方查出陳無照駕駛，經其同意後，對他實施毒品唾液快篩，結果呈K他命陽性反應，涉有毒駕行為，當場上銬帶回；警詢後，依公共危險罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

警方另針對陳男交通違規依法舉發，無照駕駛不分依違反道路交通管理處罰條例第21條第1項第1款規定，最高可處6萬元罰鍰；另吸毒後駕車則依同條例第35條第1項第2款規定，最高可處12萬元罰鍰，合計最高可處18萬元罰鍰，並移置保管車輛。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳姓男子前天深夜駕BMW搭載女友，車併排停高市六合一路某藥房前幫女友買感冒藥，被警方攔查，發現陳抽K菸，唾液快篩測出陽性反應涉毒駕行為。記者石秀華／翻攝