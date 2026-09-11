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台商吸收政院前科長當共諜 兩人判刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

廣州台灣青年之家會長鄭明嘉獲中共聘任為廣州市政協列席委員，他吸收赴陸從事教職的行政院公共關係處前科長胡鵬年，再由胡吸收政治人物、現退役軍人發展組織，台灣高等法院昨依國家安全法為大陸地區發展組織罪判鄭十年六月徒刑；胡依為大陸地區發展組織未遂罪判刑五年。

鄭明嘉二○○八年赴大陸廣東創業，為確保在大陸經商利益，二○一六年起陸續擔任中共統戰部轄下外圍組織廣州台灣青年之家會長、廣東海外聯誼會青年部副主任，更被聘為廣州市政協列席委員。

胡鵬年原是行政院公共關係處科長，退休後前往廣州南方學院任教，二○二一年被鄭明嘉吸收，鄭引誘胡面會統戰部官員兼中共中央對台工作小組幹部陳彥達，由陳直接交付任務給胡，要求吸收我國政治人物、現退役軍人。胡多次接觸對象，但都遭拒絕或未獲回應。

台灣高等檢察署去年聲押禁見鄭明嘉、胡鵬年獲准至今。高院指出，中共政權迄未放棄以武力或其他非和平方式施壓我國，嚴重威脅我國國家安全及自由民主憲政秩序，法律雖未禁止兩岸人民基於經貿、文化、學術或私人情誼正常往來，但兩岸交流並非毫無界限，更不得以「交流」為名，規避國安規範，任何人不得居中穿針引線，為大陸發展組織。

鄭明嘉、胡鵬年無視國家安全及社會安定，高院認為兩人依中共統戰人士指示，提供機會接觸、拉攏、吸收新對象，胡甚至將中共提供的特定通訊設備自大陸攜入台灣、交付他人，對增長大陸統戰勢力有相當助益，應嚴懲不貸，考量兩人犯後態度且無前科，依法量刑。

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