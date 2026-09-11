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高金案 借車供張俊傑逃亡 嫌犯聲押

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北報導

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑，日前破壞電子手環棄保潛逃，台北地檢署查出，張俊傑九月六日與友人南下嘉義，透過友人找上男子周煥凱借車，再由該名友人開車載張俊傑逃亡。檢察官昨指揮警方搜索、拘提周煥凱到案，由於周煥凱未明確供出中人身分，檢方認有串、滅證之虞向法院聲請羈押。

據調查，張俊傑是有計畫性逃亡，他六日會同友人南下嘉義，因該友人與周煥凱認識，六日由周煥凱提供車輛給友人使用，七日車子再還給周煥凱，但張與周並不認識。

至於張俊傑是否已經離境，檢警依據情資研判，不排除任何可能性，但負責牽線借車的友人目前不知去向。

張與友人為規避查緝，從台北到嘉義，變裝、換車至少六次，目前確認該友人為男性，但因不停變裝，身分暫無法辨識。

據了解，周煥凱供稱自己只是受人之託，借車給朋友使用，他沒載送過張俊傑。也不知道對方身分，更不知此人與高金素梅案有關，但檢方依據資料，認為周煥凱供詞不實，有羈押必要，向法院聲押禁見。

專案小組掌握，張俊傑疑在六日逃亡前，接觸高金素梅助理陳俊瑋，疑交付可疑物品，檢方八日搜索陳的住處並拘提到案，訊後依藏匿人犯、毀損公物罪命五萬元交保，限制住居。

張俊傑 聲押 高金素梅

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