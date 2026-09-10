吃粥吃一半突然翻桌！2男掏鐵鎚狂砸9片玻璃 警隔天抓到人

台北市忠孝東路四段一家知名清粥小菜店，6日晚間遭人砸店，30歲劉姓男子與48歲黃姓男子先若無其事進店點餐，用餐途中疑接獲電話後突然翻臉，其中一人從隨身提袋取出預藏鐵鎚，接連砸毀店內大片玻璃，現場顧客嚇得四散。大安警方追查後，隔天分赴台北萬華及新北中和逮捕2人，並搜出作案鐵鎚、愷他命及13包毒品咖啡包。

敦化南路派出所6日下午6時許接獲店家報案，2名客人在店內破壞玻璃後離去，警方到場封鎖採證，並調閱店內及周邊監視器追查。

據了解，劉、黃2人當晚先進入餐廳點餐，在店內停留期間還不斷觀察周遭環境；其間疑似接到電話指示，隨後突然掀翻桌子，其中一人從隨身提袋內拿出鐵鎚，朝店內門窗玻璃接連敲擊。

突如其來的砸店行徑嚇壞正在吃飯的顧客，現場民眾紛紛閃避，還有男童嚇得躲到桌底，店內9片大面積玻璃遭砸破，碎片散落一地，店家遭砸無法提供內用，加上玻璃修復及營業損失，初估超過20萬元。

2人犯案後沒有留在現場迅速離去，警方從監視器一路追查，發現他們先步行離開，再搭乘計程車，刻意在東區一帶繞行，最後分別返回萬華及中和住處。

警方鎖定2人身分後，7日向台北地方法院聲請拘票、搜索票獲准，分頭前往萬華及中和查緝，將劉、黃2人逮捕到案，並查扣涉嫌砸店使用的鐵鎚；搜索過程另起獲愷他命、K盤及13包含卡西酮成分的毒品咖啡包。

劉、黃2人均有前科，並疑具有幫派背景，到案後一度辯稱只是「突然心情不好」才動手砸店，不過警方調查，案件疑與店家與他人的投資、財務糾紛有關，不排除有人在幕後指使，正持續追查是否另有共犯及教唆者。

警方詢後，依恐嚇、毀損及毒品等罪嫌，將劉、黃2人移送台北地檢署偵辦，並持續追查幕後是否有他人涉案。