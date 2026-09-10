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高金素梅助理張俊傑透過中人牽線借車逃亡 接應者聲押禁見

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟王長鼎／台北即時報導

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑，日前破壞電子手環棄保潛逃，台北地檢署查出，張俊傑9月6日與友人南下嘉義，透過友人找上男子周煥凱借車，再由該名友人開車載張俊傑逃亡，檢察官今指揮警方搜索拘提周煥凱到案，由於周煥凱未供出中人身分，檢方認有串滅證之虞向法院聲請羈押，也是張俊傑逃亡後首位被聲押者。

據調查，張俊傑是有計畫性逃亡，他9月6日會同友人南下嘉義，因該友人與周煥凱認識，9月6日由周煥凱提供車輛給友人使用，9月7日車子再還給周煥凱，但張俊傑與周煥凱並不認識。至於張俊傑是否已經離境，檢警依據情資研判，不排除任何可能性，但負責牽線借車的友人目前不知去向。

據了解，周煥凱供稱自己只是受人之託，借車給朋友使用，他沒載送過張俊傑。也不知道對方身分，更不知此人與高金素梅案有關，但檢方依據資料，認為周煥凱供詞不實，有羈押必要，向法院聲押禁見。

專案小組掌握，張俊傑疑在9月6日逃亡前，接觸高金素梅助理陳俊瑋，疑交付可疑物品，檢方9月8日搜索陳男住處並拘提到案，訊後依藏匿人犯、毀損公物罪諭令5萬元交保，限制住居。

此外，檢方另查出，張俊傑15年來從海外匯回超過1.2億元，在兩人脈與經濟條件佳，台灣高檢署查出，張俊傑涉在台發展共諜組織，高金素梅國會辦公室主任陳智葟（知名烘焙業名人胞兄），以及公費助理林怡君疑收受中共資金，9月8日指揮調查局搜索約談2人到案，訊後聲押獲准。

男子周煥凱涉提供車輛給立委高金素梅助理張俊傑逃亡，檢方聲押禁見。記者蕭雅娟／攝影
男子周煥凱涉提供車輛給立委高金素梅助理張俊傑逃亡，檢方聲押禁見。記者蕭雅娟／攝影

高金素梅 張俊傑 聲押

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