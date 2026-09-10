不滿被分手 高雄男保時捷車上持斧頭砍傷女友遭警街頭壓制

黃姓男子今天傍晚4時38分許駕保時捷載陳姓女友行經高市光華二路與五權街口時，雙方因感情問題起口角，黃男不滿陳女提分手，在車上持斧頭砍傷陳的左手臂，不顧陳鮮血直流將拖出車外，陳血濺街頭嚇壞路人，警方獲報趕抵將黃逮捕，測出涉有毒駕行為。

該起砍人意外發生在今天傍晚4時38分許，由於受傷陳女滿手鮮血被拖出車外後，不少過路人目擊拍下畫面PO網詢問「這是怎麼了」，有網友回應「女的要分手男的不要，砍了她的手，超可怕，男生限動還說要給她開槍」、「嚇慘，希望女生沒事，一切平安」。

苓雅警分局指出，黃姓男子（36歲）和女友陳姓女子（25歲）當時因感情問題在保時捷休旅車上發生口角，陳有意分手，沒料激怒黃男，在車上拿起斧頭攻擊陳女，造成陳女左手臂被砍、膝蓋受傷。

警消獲報趕抵時，黃男試圖駕車逃離現場，被警方揪出車外，救護員當街替左手臂滿是鮮血的陳女先止血簡單包紮，後將她送醫治療。

警方依殺人未遂現行犯逮捕黃男，上銬時，黃男還拼命喊痛；過程中，員警眼尖發現黃男保時捷車內有K盤，遂對黃男實施唾液毒品篩檢，結果呈第三級毒品愷他命陽性反應，涉有毒駕行為。

全案警詢後，依殺人未遂、毒駕及違反毒品危害防制條例等罪移送高雄地檢署偵辦，並予以扣車、扣牌，同時建請地檢署聲請羈押。

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黃姓男子今天傍晚不滿被分手，在保時捷車上持斧頭砍傷陳姓女友嚇壞路人，警方將黃依現行犯逮捕。記者石秀華／翻攝