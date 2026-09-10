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護理師遭折返輾斃 醫師公會提3點嚴正訴求…籲司法從重量刑

中央社／ 台北10日電

台中男子撞倒護理師再折返輾斃案，醫師公會今天傍晚提出3點嚴正訴求，呼籲司法從重量刑，嚴格釐清犯嫌身分與精神狀態以杜絕脫罪，及強化社會安全網，保障基層夜歸人身安全。

林姓男子8日凌晨開車行經台中中區，撞上過馬路的陳姓護理師，林男肇事後未停車，更折返再次輾過陳女致死。林男自稱因為覺得被針對而犯案，被檢方依殺人罪嫌向法院聲押獲准。

中華民國醫師公會全國聯合會今天傍晚透過新聞稿，提出3點嚴正立場與訴求：首先是「嚴正譴責暴力，呼籲司法從重量刑」，此案手法兇殘、冷血，已完全超越一般交通意外範疇，盼予以法律最嚴厲從重量刑的制裁，撫慰社會人心憤怒恐慌。

其次，針對凶嫌落網後所表現的異常狀態與片面之詞，醫師公會全聯會表示，盼司法與專業醫療機構能透過嚴謹、科學的「精神鑑定」與調查，詳加審視其犯案當下的辨識與控制能力，嚴防有心人士藉此作為卸責或減輕刑責巧門，以維護社會防線與被害人家屬的公道。

醫師公會全聯會指出，醫護人員因工作性質特殊，常需輪值大小夜班深夜返家，呼籲相關主管機關應正視夜歸醫護及廣大勞動人口的人身安全與治安死角，切實強化社會安全網與基層防護機制，避免類似不幸事件再度重演。

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