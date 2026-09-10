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男毒駕載瓦斯桶撞車判10月 彰檢：量刑過輕提上訴

中央社／ 彰化10日電

江姓男子5月毒駕載瓦斯桶，行經彰化縣員林市撞上路旁汽車，遭民眾攔下人車並報警，彰化地院判刑10月，彰檢認量刑過輕，主張危險毒駕應從中度刑起始量刑，今天提起上訴。

江姓瓦斯行員工去年9月施用毒品後騎車上路，台中地方法院今年4月判處6月刑期。5月29日晚間他施用甲基安非他命後，又於隔天上午駕駛自小貨車時施用依托咪酯，行經員林市萬年路撞擊路旁汽車，警方獲報到場，當場扣得電子煙加熱器、依托咪酯煙彈及煙油等。

警方採集江男尿液送驗，結果呈安非他命、甲基安非他命、依托咪酯陽性反應，且濃度逾法定標準。彰化地方檢察署檢察官認為，江男不思悔改再犯本案，對事發現場其他用路人生命及財產造成極大危險，求處有期徒刑1年6月。

彰化地方法院近日審結，依不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑10月。

彰檢今天表示，原審判決量刑時，未考量江男駕駛貨車載運的是危險物品瓦斯桶，再加上江男所施用毒品依托咪酯已於6月改列第一級毒品，且已肇事，足認其主觀上無視其他用路人生命安全，客觀上所造成危險也是人眼可見。

檢方說，綜合量刑因子，應從「中偏重」角度量刑，刑法第185條之3第1項最重刑為3年，應從中度刑1年6月開始量刑，原審判決卻從輕量刑，未能罰當其罪，與罪責原則有違。

彰檢並呼籲，施用毒品者應積極進行戒癮治療，勿執迷不悟甚至毒駕上路，危及社會公共安全；檢方與彰化縣警察局密切聯繫查緝毒駕犯罪，5月以來聲請毒駕預防性羈押已獲准81件，將持續排定專案臨檢嚴打毒駕，守護民眾道路交通安全。

毒駕 安非他命 員林

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