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高金素梅主任張俊傑收大陸資金發展組織 2共犯遭羈押禁見理由出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑涉詐領助理費、協會補助款，被檢方起訴求刑16年，棄保潛逃通緝中。台灣高等檢察署今指張俊傑涉違反國家安全法，收受大陸資金，在台發展組織，聲押掛名人頭公費助理林怡君、多族群協會幹部陳智葟獲准。

高院指出，經訊問林怡君、陳智葟兩人後，依既有卷證資料足認兩人涉犯國安法為大陸地區操縱及發展組織等罪，犯罪嫌疑重大，且兩人涉犯的是最輕本刑五年以上之罪，且有事實足認兩人有逃亡、串證及滅證之虞。

高院認為林怡君、陳智葟有法定羈押事由，且無其他手段可代替羈押，裁定兩人應自今年9月9日羈押2個月，另為確實避免兩人勾串共犯、證人及有滅證之虞，並禁止接見、通信及受授物件。

高檢署指出，張俊傑涉嫌收受大陸資金，在台發展組織，犯罪嫌疑重大，9月8日指揮調查局國家安全維護工作站，通知林怡君、陳智葟訊問，訊問後向法院聲押，高院裁定林、陳羈押禁見。

北檢日前起訴高金素梅案中，檢方追查，高金、張俊傑等人以張的長女當作人頭詐領388萬餘元，又在張因健康因素返鄉處理家務，用張當作人頭詐領53萬餘元給張個人使用。高金的國會辦公室主任陳智葟提出申請育嬰留職停薪，但陳仍從事助理工作，高金等人找楊姓人頭領助理費，使陳向勞保局詐得育嬰留職停薪津貼15萬餘元。陳智葟涉詐欺取財罪嫌起訴。

北檢查出，林怡君則是高金的公費助理，處理部落行銷有限公司業務的人事支出，檢方認為不應嫁由立法院負擔助理費用，2014年2月起，林怡君公費助理薪資每月調升1萬8500元，為避免外界察覺，2015年10月1日透過張俊傑、呂姓助理，用林怡君母親吳女的名義申報為公費助理，直至2016年1月，共詐取助理酬金54萬5917元。

立委高金素梅辦公室前助理張俊傑。聯合報系資料照
立委高金素梅辦公室前助理張俊傑。聯合報系資料照

高金素梅 張俊傑 大陸

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