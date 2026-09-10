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新竹查緝隊破桃園彩虹菸製毒據點 5人遭起訴

中央社／ 新竹市10日電

海巡署偵防分署新竹查緝隊日前會同警方查獲販毒集團，鞠姓男子等人在桃園觀音區濱海民宅製造彩虹菸，現場查扣成品2829支及毒品等證物，5名犯嫌已遭檢方起訴。

新竹查緝隊今天發布新聞稿指出，接獲情資掌握集團涉嫌在桃園地區販售俗稱「喵喵」的第三級毒品4-甲基甲基卡西酮，會同新竹市警察局第一分局等單位組成專案小組，由桃園地檢署指揮偵辦。

經數月蒐證，新竹查緝隊表示，專案小組今年初持搜索票前往桃園觀音濱海地區1間民宅搜索，發現該處作為毒品製造及分裝場所，並有人聚眾施用K他命。

新竹查緝隊表示，現場查獲鞠姓主嫌等5人，查扣4-甲基甲基卡西酮1.2公斤、彩虹菸成品2829支、菸絲7.7公斤、愷他命47.2公克、捲菸機24台，以及製造、分裝器具與包材等。

新竹查緝隊估算，相關原料若全數製成彩虹菸，數量近萬支，市值約新台幣400萬元。全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，5名犯嫌經檢察官偵查終結後，已於今年7月6日提起公訴。

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