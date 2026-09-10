高金素梅助理疑棄保潛逃！要沒收的1千萬是張俊傑「本人的」 外甥女：不知道人在哪裡

無黨籍立委高金素梅涉貪案「核心共犯」高金素梅的助理張俊傑偵查中羈押禁見，移審獲裁定1000萬元交保施以電子手環科控，張6日疑破壞設備棄保潛逃；法官今傳喚具保人、張的外甥女劉孟宜出庭。劉女說，9月1日曾聯絡張關心肺癌回診的問題，之後就未再與張聯絡，法官諭示依法裁定沒入保證金。

劉孟宜告訴法官，對張俊傑棄保潛逃並不了解，保證金「1000萬元是張本人的」，她是受託以自己的名義從張俊傑的二女兒帳戶提領後協助辦保。

劉女表示，9月1日張俊傑出準備庭當天，有聯絡張關心肺癌回診的問題，之後即未再與張聯絡。

法官也傳喚張俊傑的委任律師李岳洋、林譽恆表示意見。李岳洋說，對張俊傑逃匿「感覺錯愕」，上次開庭後他們主張國安監聽無證據能力後，張對訴訟有信心，曾說「這個官司可以打」，沒想到發生棄保潛逃的事。

林譽恆說，事發之初，李岳洋傳新聞連結給他「一開始以為是假新聞」，他本月4日曾經整理有關國安監聽的最高法院法律意見傳訊給張，張淡回「收到」，之後也未再與張聯絡。

檢察官到庭表示，張俊傑已破壞電子手環且下落不明，經法官拘提無著並發布通緝，顯已逃匿，建議沒收保證金。

法官表示，張逃匿正由檢察官偵緝，不過，如辯護人或劉孟宜有張的消息，可以向法院回報，至於保證金的事「就依法處理了」。

張俊傑在「高金素梅案」的角色關鍵，是全案24名被告中唯一遭羈押禁見者，移審庭中檢方全力說服法官押人未成。

檢方指控，張俊傑涉「詐領助理費」、「十一影像公司驗資不實」、「詐領多族群協會補助款」、「違法進口快篩」等案，對張求處16年以上有期徒刑，張本月1日出庭時承認輕罪、否認犯貪汙重罪。

張俊傑偵查中羈押禁見4月，檢方今年6月9日起訴移審案件，張在羈押庭中獲得法院裁定以1000萬元交保，並限制出境、出海及配戴電子手環科技監控；裁定出爐當晚，張俊傑不到1小時籌足保證金，由劉孟宜出面替其辦保。

張逃匿後，法官發公函給劉女，命劉女在本周四以前將張俊傑帶到法院歸案，今並傳喚張俊傑、劉孟宜、辯護人開庭調查，張俊傑經點呼3次沒有報到。

張俊傑棄保潛逃，法官今傳喚張的具保人、張的外甥女劉孟宜（中）出庭調查。記者王聖藜 /攝影