快訊

一圖看降雨分布！東北季風一波接一波 北東2地區明天雨勢較大

質疑蔡英文博士論文不存在！彭文正打官司想確認真偽 今判敗訴確定

北市民宅地基下陷1.5米…員工吃午飯逃劫 里長爆：一個月前就有異樣

聽新聞
0:00 / 0:00

高金素梅助理疑棄保潛逃！要沒收的1千萬是張俊傑「本人的」 外甥女：不知道人在哪裡

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

無黨籍立委高金素梅涉貪案「核心共犯」高金素梅的助理張俊傑偵查中羈押禁見，移審獲裁定1000萬元交保施以電子手環科控，張6日疑破壞設備棄保潛逃；法官今傳喚具保人、張的外甥女劉孟宜出庭。劉女說，9月1日曾聯絡張關心肺癌回診的問題，之後就未再與張聯絡，法官諭示依法裁定沒入保證金。

劉孟宜告訴法官，對張俊傑棄保潛逃並不了解，保證金「1000萬元是張本人的」，她是受託以自己的名義從張俊傑的二女兒帳戶提領後協助辦保。

劉女表示，9月1日張俊傑出準備庭當天，有聯絡張關心肺癌回診的問題，之後即未再與張聯絡。

法官也傳喚張俊傑的委任律師李岳洋、林譽恆表示意見。李岳洋說，對張俊傑逃匿「感覺錯愕」，上次開庭後他們主張國安監聽無證據能力後，張對訴訟有信心，曾說「這個官司可以打」，沒想到發生棄保潛逃的事。

林譽恆說，事發之初，李岳洋傳新聞連結給他「一開始以為是假新聞」，他本月4日曾經整理有關國安監聽的最高法院法律意見傳訊給張，張淡回「收到」，之後也未再與張聯絡。

檢察官到庭表示，張俊傑已破壞電子手環且下落不明，經法官拘提無著並發布通緝，顯已逃匿，建議沒收保證金。

法官表示，張逃匿正由檢察官偵緝，不過，如辯護人或劉孟宜有張的消息，可以向法院回報，至於保證金的事「就依法處理了」。

張俊傑在「高金素梅案」的角色關鍵，是全案24名被告中唯一遭羈押禁見者，移審庭中檢方全力說服法官押人未成。

檢方指控，張俊傑涉「詐領助理費」、「十一影像公司驗資不實」、「詐領多族群協會補助款」、「違法進口快篩」等案，對張求處16年以上有期徒刑，張本月1日出庭時承認輕罪、否認犯貪汙重罪。

張俊傑偵查中羈押禁見4月，檢方今年6月9日起訴移審案件，張在羈押庭中獲得法院裁定以1000萬元交保，並限制出境、出海及配戴電子手環科技監控；裁定出爐當晚，張俊傑不到1小時籌足保證金，由劉孟宜出面替其辦保。

張逃匿後，法官發公函給劉女，命劉女在本周四以前將張俊傑帶到法院歸案，今並傳喚張俊傑、劉孟宜、辯護人開庭調查，張俊傑經點呼3次沒有報到。

張俊傑棄保潛逃，法官今傳喚張的具保人、張的外甥女劉孟宜（中）出庭調查。記者王聖藜 /攝影
張俊傑棄保潛逃，法官今傳喚張的具保人、張的外甥女劉孟宜（中）出庭調查。記者王聖藜 /攝影

無黨籍立委高金素梅的前助理張俊傑棄保潛逃。聯合報系資料照
無黨籍立委高金素梅的前助理張俊傑棄保潛逃。聯合報系資料照

張俊傑 高金素梅 無黨籍 棄保潛逃

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高金素梅陳姓助理接觸張俊傑 涉藏匿人犯5萬元交保、限制住居

高金素梅辦公室今再遭搜索 立法院證實了

大帳房棄保潛逃 高金素梅辦公室再被搜

高金素梅涉貪大帳房棄保逃亡 莊瑞雄：清白永遠是個問號

相關新聞

高金素梅主任張俊傑收大陸資金發展組織 2共犯遭羈押禁見理由出爐

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑涉詐領助理費、協會補助款，被檢方起訴求刑16年，棄保潛逃通緝中。台灣高等檢察署今指張俊傑涉違反國家安全法，收受大陸資金，在台發展組織，聲押掛名人頭公費助理林怡君、多族群協會幹部陳智葟獲准。

高金助理張俊傑涉共諜 遭押主任陳智葟是蛋黃酥名人陳耀訓胞兄

無黨籍立委高金素梅前辦公室主任張俊傑，疑破壞設備棄保潛通緝中。台北地檢署指揮新店分局等司法警察，陸續搜索、拘提共犯到案，前天拘提高金的助理陳俊瑋後5萬元交保、限制住居，昨晚再度掌握疑黑幫成員、暴力犯罪前科的男子周煥凱，涉嫌提供車輛給張俊傑使用，緊急拘提到案，今下午移送北檢複訊。

高金素梅案核心張俊傑涉收陸資金在台發展組織 2國會助理羈押禁見

無黨籍立委高金素梅前辦公室主任張俊傑，涉詐領助理費、協會補助款，起訴求刑16年，棄保潛逃通緝中。台灣高等檢察署今直指，張俊傑涉違反國家安全法，收受大陸資金，在台發展組織，調查局國安站通知掛名人頭公費助理林怡君、多族群協會幹部陳智葟到案，檢方複訊後向法院聲押禁見獲准。

高金素梅助理疑棄保潛逃！要沒收的1千萬是張俊傑「本人的」 外甥女：不知道人在哪裡

無黨籍立委高金素梅涉貪案「核心共犯」高金素梅的助理張俊傑偵查中羈押禁見，移審獲裁定1000萬元交保施以電子手環科控，張6日疑破壞設備棄保潛逃；法官今傳喚具保人、張的外甥女劉孟宜出庭。劉女說，9月1日曾聯絡張關心肺癌回診的問題，之後就未再與張聯絡，法官諭示依法裁定沒入保證金。

獨／調查局揪內鬼！苗栗站緝毒專員疑涉不正利益 遭自家人搜索約談

調查局苗栗縣站調查專員鄭嘉駒，疑涉入廉政風紀案件遭自家人搜索約談，高雄市調查處昨天北上搜索鄭男住處與辦公室，扣押鄭男手機等證物，並將鄭男帶回調查，詢後移送高雄地檢署複訊。據了解，鄭男牽涉案情複雜，恐與貪瀆有關，調查局長陳白立對此案相當重視，要求從嚴究辦，決不寬貸。

大帳房棄保潛逃 高金素梅辦公室再被搜

無黨籍立委高金素梅涉貪案，被視為高金素梅「大帳房」的前辦公室主任張俊傑涉詐助理費、協會補助款遭起訴，日前破壞科技設備監控棄保潛逃、通緝中。台北地檢署追查，高金的助理陳俊瑋涉與張見面、交付可疑物品，涉藏匿人犯罪嫌搜索拘提到案，昨複訊後五萬元交保、限制住居。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。