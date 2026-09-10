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獨／調查局揪內鬼！苗栗站緝毒專員疑涉不正利益 遭自家人搜索約談

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局苗栗縣站調查專員鄭嘉駒，疑涉入廉政風紀案件遭自家人搜索約談，高雄市調查處昨天北上搜索鄭男住處與辦公室，扣押鄭男手機等證物，並將鄭男帶回調查，詢後移送地檢署複訊。據了解，鄭男牽涉案情複雜，恐與貪瀆有關，調查局長陳白立對此案相當重視，要求從嚴究辦，決不寬貸。

鄭嘉駒是調查班35期，早年在台北市調查處服務時，就在緝毒組服務，破獲不少大型毒品走私案件，被譽為「緝毒悍將」。鄭男後來轉往基隆站服務期間，交往開始複雜起來，甚至與地方民代過從甚密，當時有同仁提防鄭男被吸收當內鬼，對於特定案件都閉口不談，以防洩漏偵查機密。

鄭嘉駒因緝毒工作表現不俗，2021年調升宜蘭縣站秘書，原本前途看好，不料已婚的他被檢舉請假外出與女性友人約會，兩人甚至去開房間「休息」，調查局督察處約談時，鄭男辯稱，當天有事才請假外出，會面的是認識10餘年女性友人，沒有不正常男女關係，但考績會仍決議記小過處分，鄭男因此拔官改調苗栗縣站專員，負責緝毒業務。

苗栗站調查專員鄭嘉駒疑涉不正利益遭自家人搜索約談。圖／讀者提供
苗栗站調查專員鄭嘉駒疑涉不正利益遭自家人搜索約談。圖／讀者提供

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調查局 內鬼 苗栗

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