大帳房棄保潛逃 高金素梅辦公室再被搜

無黨籍立委高金素梅涉貪案，被視為高金素梅「大帳房」的前辦公室主任張俊傑涉詐助理費、協會補助款遭起訴，日前破壞科技設備監控棄保潛逃、通緝中。台北地檢署追查，高金的助理陳俊瑋涉與張見面、交付可疑物品，涉藏匿人犯罪嫌搜索拘提到案，昨複訊後五萬元交保、限制住居。

而高金素梅國會辦公室昨天也遭檢調搜索，三名檢調人員昨天中午前往高金素梅辦公室，約半小時即離開。立法院表示，檢調搜索是依法及立法院往例，由檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。

北檢分案後追查，張俊傑疑在九月六日逃亡前，聯繫關係良好的同事陳俊瑋，疑交付可疑物品；專案小組懷疑陳可能協助張逃亡，涉嫌藏匿人犯、毀損公物，向法院聲請搜索票，九月八日兵分三路搜索張俊傑住處、張的女兒、金曲歌王Matzka妻雲雅舜（證人）住處及陳俊瑋住處，並拘提陳俊瑋；昨日再搜索陳的立院辦公室座位，並由新店警方移送陳至北檢複訊。