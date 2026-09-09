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北市養生館屢藏春色 第三方警政斷水斷電「瓦解不法場所」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市大同區某養生館長期「掛羊頭賣狗肉」，表面按摩私下卻從事性交易，近年接連遭查緝送辦，仍更換招牌試圖規避查緝，北市府昨強勢斷水斷電，瓦解不法營業場所。

警方調查，該「足體養生館」位於大同區南京西路，表面提供按摩服務，暗地裡卻從事性交易，警方2024年9月4日上門搜索，當場查獲1名女按摩師及1名男客進行「全套」性交易且剛「完事」，現場查扣現金1萬2800元、性交費1200元、保險套94枚、監視器設備及排班表等證物，將男女連同現場負責人等3人帶返偵辦，詢後分別依社會秩序維護法裁罰、依刑法妨害風化罪送辦。

警方另於2025年4月25日下午3時許據報搜索，再度查獲2名女服務生、2名男客從事性交，現場查扣現金1萬6600元，連同櫃台人員共帶回5人偵辦，詢後也分別依社會秩序維護法裁罰、依刑法妨害風化罪送辦。

警方指出，該店業者不知悔改，後續透過更換招牌等方式規避查緝，針對屢次惡性違規行為，警方除依法送辦，也依都市計畫法報請台北市政府都市發展局裁處、勒令停業，昨會同都發局、台電公司、自來水公司聯合行動，在警方維安下正式對該店斷水斷電，徹底瓦解不法場所。

警方強調，絕不容許不法業者挑戰公權力，未來將持續運用第三方警政力量清除治安死角，同時呼籲房東切勿將房屋出租給不法業者，否則不僅衍生治安隱憂，更可能導致自身觸法、蒙受損失。

警方昨會同都發局、台電公司、自來水公司聯合行動，在警方維安下正式對該店斷水斷電。圖／警方提供
警方昨會同都發局、台電公司、自來水公司聯合行動，在警方維安下正式對該店斷水斷電。圖／警方提供

警方昨會同都發局、台電公司、自來水公司聯合行動，在警方維安下正式對該店斷水斷電。圖／警方提供
警方昨會同都發局、台電公司、自來水公司聯合行動，在警方維安下正式對該店斷水斷電。圖／警方提供

警方昨會同都發局、台電公司、自來水公司聯合行動，在警方維安下正式對該店斷水斷電。圖／警方提供
警方昨會同都發局、台電公司、自來水公司聯合行動，在警方維安下正式對該店斷水斷電。圖／警方提供

警方昨會同都發局、台電公司、自來水公司聯合行動，在警方維安下正式對該店斷水斷電。圖／警方提供
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警方昨會同都發局、台電公司、自來水公司聯合行動，在警方維安下正式對該店斷水斷電。圖／警方提供
警方昨會同都發局、台電公司、自來水公司聯合行動，在警方維安下正式對該店斷水斷電。圖／警方提供

養生 北市 性交易

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