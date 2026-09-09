雲林校園8個月查出17人次涉毒超越去年全年 最小國中生、2人列管追蹤

雲林縣統計，少年涉毒案件從2024年6人次、2025年14人次，今年截至8月已查獲17人次，不僅超過去年全年，且查獲個案最小為國中生，目前教育處已有2名國中生涉毒個案列管追蹤。縣議員張維心在縣議會質詢時要求，警方及教育處應強化校園周邊巡邏、毒品查緝及防制工作，避免毒品進入校園。

誠信聯盟政團議員張維心在議會質詢關心校園涉毒事件，警察局長黃富村答詢表示，2024年查獲少年涉毒6人次，2025年14人次，今年1至8月已達17人次。警方除透過校方通報、勤務中主動查察及情資蒐報等方式發掘案件，並依法查處，以即時介入少年涉毒情形，減少少年接觸毒品機會，若查獲少年涉毒，會建立相關資料，並通知教育單位共同輔導。

警方針對少年涉毒案件採向上溯源及向下刨根雙向偵查，一方面追查供毒上游藥頭，另一方面追查購買、施用者及其犯罪網絡，希望從一個線頭往上、往下延伸，進一步查出毒品流向。據了解，目前雲林縣查獲的少年涉毒個案中，毒品型態包括咖啡包、依托咪酯及安非他命等。

教育處長邱孝文表示，目前雲林有2名國中生涉毒列管追蹤，都是透過尿液篩檢發現，確認後即啟動輔導機制。校園反毒以預防宣導為主，每學年進行入班宣導，每月安排班級反毒活動，每學期開學前也會針對教職員及家長辦理反毒知能研習，寒暑假則透過「親子共學反毒學習單」，讓學生與家長共同了解毒品危害及最新毒品樣態。

此外，教育處近年也推動科技反毒巡迴體驗，利用立體、互動方式介紹毒品危害，並邀請曾有吸毒經驗、如今走回正軌的過來人現身說法，希望讓學生透過實際經驗建立拒毒觀念。

張維心表示，校園毒品案件時有所聞，防制工作應該先防範，不要嚴重才處理。現在網路取得資訊方便，學生可能透過網路接觸毒品、聯繫購買，校園周邊及潛在毒品來源更需要加強查緝，他擔心目前查獲數字可能只是冰山一角，實際校園涉毒人數可能還有尚未被發現的個案，要求教育處與警方再加強校園安全及周邊環境的防堵。

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