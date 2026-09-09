快訊

民進黨全黨打蔣…重來一次會讓兒子赴美當交換生？蔣萬安這樣說

沈文程自招「我是被離婚」 淨身出戶身家都給前妻

金主愛非獨生女？南韓國情院爆金正恩是3寶爸 子女排序成謎

聽新聞
0:00 / 0:00

高金素梅陳姓助理接觸張俊傑 涉藏匿人犯5萬元交保、限制住居

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

無黨籍立委高金素梅涉貪案「核心共犯」張俊傑疑破壞設備棄保潛逃通緝中。台北地檢署昨指揮警方搜索張住處、女兒雲雅舜住處及立院同事、高金助理陳俊瑋住處，並拘提陳到案，今新店警分局將陳移送北檢複訊，檢察官命5萬元交保、限制住居。

張俊傑在「高金素梅案」被視為角色關鍵，是全案24名被告中唯一羈押禁見者，檢方曾聲請續押，理由是張15年來從海外匯回超過1.2億元，具有兩岸往來背景，經濟條件佳。移審庭法官並未押人，裁定1000萬元交保施以電子手鐶科控。

不料，9月6日深夜，法院接獲系統警示，張的電子手鐶電量異常偏低，經多次聯繫未果，承審法官獲報，率法警與警方直奔大安森林公園搜索，在草叢尋獲被砸爛的手鐶殘骸，張疑破壞設備棄保潛逃。台北地院法官9月7日發布通緝，期限至2059年1月21日，並發函張的劉姓具保人9月10日前將張俊傑帶到法院，否則將沒入保證金。

檢警專案小組掌握，張俊傑9月6日逃亡前，疑似接觸聯繫關係良好的立院同事陳俊瑋，疑似交付可疑物品。北檢緊急向法院請票，9月8日發動搜索，依藏匿人犯、毀損公物等罪嫌，指揮警方兵分3路搜索張俊傑的住處、張的女兒雲雅舜（證人）住處、陳俊瑋住處，並拘提陳俊瑋到案，9月9日專案小組搜索陳的立院辦公室位置。

今中午新店警分局將陳移送北檢複訊，稍早檢察官於北檢第三辦公室複訊，釐清陳是否協助張逃亡，訊後再由警方戒護陳抵達北檢採取強制處分，檢察官命陳5萬元交保，限制住居。

高金素梅被控涉嫌違反貪汙治罪條例利用職務詐取財物、詐欺取財罪，並違反醫療器材管理法，公費助理薪資、加班費不法所得為787萬元，檢方具體求處12年6月以上徒刑，全案由台北地院行準備程序，高金素梅預計等10月27日出庭。

無黨籍立委高金素梅涉貪案「核心共犯」張俊傑疑破壞設備棄保潛逃通緝中。台北地檢署昨指揮警方搜索張住處、女兒雲雅舜住處及立院同事、高金助理陳俊瑋住處，並拘提陳到案，今新店警分局將陳移送北檢複訊，檢察官命5萬元交保、限制住居。記者蕭雅娟／攝影
無黨籍立委高金素梅涉貪案「核心共犯」張俊傑疑破壞設備棄保潛逃通緝中。台北地檢署昨指揮警方搜索張住處、女兒雲雅舜住處及立院同事、高金助理陳俊瑋住處，並拘提陳到案，今新店警分局將陳移送北檢複訊，檢察官命5萬元交保、限制住居。記者蕭雅娟／攝影

高金素梅 張俊傑 交保

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

張俊傑失聯！法官命具保人本周四前「帶人到案」 否則沒收1000萬

高金素梅辦公室今再遭搜索 立法院證實了

新北檢查察賄選第一槍 新莊區里長候選人禮盒賄選30萬交保

宜蘭驚傳恐嚇退選！宮廟主委涉嫌脅迫3人強拆看板遭拘提 10萬元交保

相關新聞

二度輾斃護理師…狠男竟稱「覺得被針對」 法院急收押：恐會再犯！

林姓男子8日凌晨開1輛賓士經台中市中區柳川東路撞上陳姓護理師，他見陳女遭撞飛、重摔，竟向前折返後再踩油門，殘忍朝陳二度碾壓釀慘死；林落網後竟然自稱「覺得被針對」才下手，法院直言林男、陳女素不相識，林卻衝撞輾斃對方，恐有再犯之虞，依殺人罪嫌將他收押。

高金素梅主任張俊傑收大陸資金發展組織 2共犯遭羈押禁見理由出爐

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑涉詐領助理費、協會補助款，被檢方起訴求刑16年，棄保潛逃通緝中。台灣高等檢察署今指張俊傑涉違反國家安全法，收受大陸資金，在台發展組織，聲押掛名人頭公費助理林怡君、多族群協會幹部陳智葟獲准。

高金助理張俊傑涉共諜 遭押主任陳智葟是烘焙業名人胞兄

無黨籍立委高金素梅前辦公室主任張俊傑，疑破壞設備棄保潛通緝中。台北地檢署指揮新店分局等司法警察，陸續搜索、拘提共犯到案，前天拘提高金的助理陳俊瑋後5萬元交保、限制住居，昨晚再度掌握疑黑幫成員、暴力犯罪前科的男子周煥凱，涉嫌提供車輛給張俊傑使用，緊急拘提到案，今下午移送北檢複訊。

高金素梅案核心張俊傑涉收陸資金在台發展組織 2國會助理羈押禁見

無黨籍立委高金素梅前辦公室主任張俊傑，涉詐領助理費、協會補助款，起訴求刑16年，棄保潛逃通緝中。台灣高等檢察署今直指，張俊傑涉違反國家安全法，收受大陸資金，在台發展組織，調查局國安站通知掛名人頭公費助理林怡君、多族群協會幹部陳智葟到案，檢方複訊後向法院聲押禁見獲准。

高金素梅助理疑棄保潛逃！要沒收的1千萬是張俊傑「本人的」 外甥女：不知道人在哪裡

無黨籍立委高金素梅涉貪案「核心共犯」高金素梅的助理張俊傑偵查中羈押禁見，移審獲裁定1000萬元交保施以電子手環科控，張6日疑破壞設備棄保潛逃；法官今傳喚具保人、張的外甥女劉孟宜出庭。劉女說，9月1日曾聯絡張關心肺癌回診的問題，之後就未再與張聯絡，法官諭示依法裁定沒入保證金。

獨／調查局揪內鬼！苗栗站緝毒專員疑涉不正利益 遭自家人搜索約談

調查局苗栗縣站調查專員鄭嘉駒，疑涉入廉政風紀案件遭自家人搜索約談，高雄市調查處昨天北上搜索鄭男住處與辦公室，扣押鄭男手機等證物，並將鄭男帶回調查，詢後移送高雄地檢署複訊。據了解，鄭男牽涉案情複雜，恐與貪瀆有關，調查局長陳白立對此案相當重視，要求從嚴究辦，決不寬貸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。