快訊

半導體風雲／從修冰箱到台積供應鏈 華懋30年淬鍊VOCs

託付朋友顧狗竟成死別！男子收完錢「轉頭把毛孩丟屋頂挨餓」飼主自責崩潰

甜甜價沒了？換10萬日圓多花920元 國銀解析走勢：可能再升

聽新聞
0:00 / 0:00

影／女護理師遭2次輾壓慘死 盧秀燕批賓士男「太可惡」：司法要重判

聯合報／ 記者趙容萱余采瀅／台中即時報導

台中38歲陳姓女護理師昨天凌晨步行通過西區路口時，遭林男駕駛賓士車撞飛，賓士車迴轉二度輾壓，造成陳女當場慘死。台中市長盧秀燕今受訪時，痛批林男「太過可惡」，並請求司法一定要重判，遏止肇事後要把對方撞死的惡念，同時也還死者與其家族公道。

台中市長盧秀燕今早出席東勢─豐原生活團快速道路第二標工程動土祈福典禮，她在會後受訪時，針對女護理師遭林男開車撞死一事表示，林嫌太過可惡，相信大家都跟她同感。當一個人肇事之後，他應該立刻的下車處理，而不是像林嫌還重新二次的傷害女護理師，企圖把女護理師撞死，造成憾事，所以是非常、非常可惡的。

盧秀燕指出，也因此，我們請求司法一定要重判。司法重判不能夠輕縱，一方面還死者與其家族公道，還他們正義；另外一方面，是斷絕這種一發生車禍就要把對方撞死的錯誤觀念，這是非常可惡的觀念，所以希望司法重判，遏止這樣的惡念。

台中市陳姓女護理師遭林姓男子駕駛的賓士車二度撞擊身亡，家屬昨天下午重返現場招魂。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓女護理師遭林姓男子駕駛的賓士車二度撞擊身亡，家屬昨天下午重返現場招魂。記者陳宏睿／翻攝

台中市長盧秀燕受訪。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕受訪。記者余采瀅／攝影

盧秀燕 賓士 護理師 司法 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中38歲女護理師遭賓士男2度高速輾死 高大成痛批：心肝有夠狠！

影／女護理師遭賓士男二度輾壓亡 檢察官今相驗 死者母掩面哭泣

台中護理師遭車撞擊二次身亡 駕駛疑畏罪掉頭再輾 8旬祖父悲痛認屍

影／女護理師遭2度輾壓亡…家屬招魂擲22次3聖筊 法師稱罕見：可能有心願

相關新聞

二度輾斃護理師…狠男竟稱「覺得被針對」 法院急收押：恐會再犯！

林姓男子8日凌晨開1輛賓士經台中市中區柳川東路撞上陳姓護理師，他見陳女遭撞飛、重摔，竟向前折返後再踩油門，殘忍朝陳二度碾壓釀慘死；林落網後竟然自稱「覺得被針對」才下手，法院直言林男、陳女素不相識，林卻衝撞輾斃對方，恐有再犯之虞，依殺人罪嫌將他收押。

影／女護理師遭2次輾壓慘死 盧秀燕批賓士男「太可惡」：司法要重判

台中38歲陳姓女護理師昨天凌晨步行通過西區路口時，遭林男駕駛賓士車撞飛，賓士車迴轉二度輾壓，造成陳女當場慘死。台中市長盧秀燕今受訪時，痛批林男「太過可惡」，並請求司法一定要重判，遏止肇事後要把對方撞死的惡念，同時也還死者與其家族公道。

台中護理師慘遭二度輾斃 狠男殺人罪收押 法院：犯行嚴重恐會再犯

台中林姓男子8日凌晨開1輛賓士經中區柳川東路撞上陳姓護理師，林男見陳女遭撞飛、重摔倒地不起，竟向前折返後再踩油門，殘忍朝陳二度碾壓釀慘死；檢警昨拘提林到案，檢方複訊後依殺人罪嫌將他聲押獲准；中院昨深夜裁定林收押，今說明理由認為林犯行嚴重，有再犯之虞。

吸毒男接連闖2紅燈還求情 警直回「不需要情勒」

高雄嚴姓男子昨天涉嫌吸毒後開車，接連2度闖紅燈；巡邏員警追上攔查，對他做毒品快篩，結果呈依托咪酯及K他命陽性反應。警方將他依公共危險罪嫌移送法辦，並開出最高可罰13萬零800元的罰單。

無人機侵入…清泉崗機場關閉 空軍：危害飛安已移請航警調查

台中清泉崗空軍基地昨晚因無人機入侵空域，導致機場被迫關閉，8架IDF經國號戰機轉降新竹空軍基地，2班民航機也受影響，空軍司令部深夜表示，無人機在管制區活動屬違法行為，危害飛航安全，已移請航警局調查。

無人機闖清泉崗 8戰機轉降

台中清泉崗空軍基地昨晚因無人機入侵空域，被迫關閉，有多達八架執行夜航訓練的ＩＤＦ經國號戰機，為此轉降新竹空軍基地，兩班民航機行程也為此受影響。軍方表示，因為夜間昏暗，目前尚無法判定無人機機型，已通報警方後續偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。