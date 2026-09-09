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影／女護理師遭2次輾壓慘死 盧秀燕批賓士男「太可惡」：司法要重判
台中38歲陳姓女護理師昨天凌晨步行通過西區路口時，遭林男駕駛賓士車撞飛，賓士車迴轉二度輾壓，造成陳女當場慘死。台中市長盧秀燕今受訪時，痛批林男「太過可惡」，並請求司法一定要重判，遏止肇事後要把對方撞死的惡念，同時也還死者與其家族公道。
台中市長盧秀燕今早出席東勢─豐原生活團快速道路第二標工程動土祈福典禮，她在會後受訪時，針對女護理師遭林男開車撞死一事表示，林嫌太過可惡，相信大家都跟她同感。當一個人肇事之後，他應該立刻的下車處理，而不是像林嫌還重新二次的傷害女護理師，企圖把女護理師撞死，造成憾事，所以是非常、非常可惡的。
盧秀燕指出，也因此，我們請求司法一定要重判。司法重判不能夠輕縱，一方面還死者與其家族公道，還他們正義；另外一方面，是斷絕這種一發生車禍就要把對方撞死的錯誤觀念，這是非常可惡的觀念，所以希望司法重判，遏止這樣的惡念。
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