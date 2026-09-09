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新北警第7波全市取締毒酒駕 1晚抓29件毒酒駕並逮27名通緝犯
新北市警局昨晚動員738名警力並規劃85處路檢點，針對易肇事路段與治安顧慮場所展開第7波全市取締毒酒駕專案勤務，並與環保局聯合稽查取締改裝噪音車輛，一晚共查獲18件毒駕、11件酒駕，查獲27名通緝犯、其他刑事案件19人及失聯移工2人。
新北警表示，今年持續以高強度執法手段打擊毒駕，透過全市同步專案勤務強化嚇阻效果，更運用科技偵查、情資分析及精準部署警力，從查緝違規進一步推升至防制事故。今年5至8月份毒駕交通事故計49件，較1至4月份80件下降38.8%，逐步展現事故防制效果。
新北警將持續秉持毒駕零容忍的執法立場，以最高標準打擊毒品及毒酒駕犯罪。提醒駕駛人切勿心存僥倖以身試法，一旦違法將面臨高額罰鍰、吊扣車輛牌照，更可能面臨刑責，呼籲用路人應遵守交通規則，維護安全的道路環境。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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