台中護理師慘遭二度輾斃 狠男殺人罪收押 法院：犯行嚴重恐會再犯

台中林姓男子8日凌晨開1輛賓士經中區柳川東路撞上陳姓護理師，林男見陳女遭撞飛、重摔倒地不起，竟向前折返後再踩油門，殘忍朝陳二度碾壓釀慘死；檢警昨拘提林到案，檢方複訊後依殺人罪嫌將他聲押獲准；中院昨深夜裁定林收押，今說明理由認為林犯行嚴重，有再犯之虞。

台中地院昨晚11點多裁定林男收押，至今上午10點多說明理由，表示法官訊問後認定林涉犯殺人罪，嫌疑重大，且為最輕10年以上重罪，林案發後逃離現場，且陳女和他無恩怨，案發時沒和林有何積極對話、實際挑釁行為，林卻以汽車衝撞碾壓陳女致死，犯行嚴重。

林男8日凌晨撞擊陳姓護理師後再二度輾斃她，台中地院依殺人罪嫌將他收押。聯合報系資料照

中院認為，依林男供述情形，他有反覆實施相同犯罪之虞，考量本案犯行嚴重程度、將來再犯的可能性，裁定收押。

中院也說，考量林坦承全部犯行，檢察官已經蒐證完整，縱使就林精神狀況有傳喚鑑定人證必要，林及辯護人無從預見檢察官訊問對象為何人，難認有勾串滅證之虞，所以認為無禁止接見通信之必要。

警方查，林男（30歲）無業，當時開賓士車由柳川西路往民生路，左轉民權路時撞上走行人穿越道的陳女（38歲），因撞擊力道猛烈，陳一度彈飛、重摔柏油路，未料林竟再往前行駛並迴轉，且踩油門狠心二度輾過倒地的陳女頭顱，隨後逃逸，救護車獲報到場時，陳已明顯死亡。

林昨肇事後赴，於凌晨3點30分自行赴台中市警第一分局投案，詢後被移送時，現場媒體問他「為何要把人在壓過去？」林則不發一語。

台中地檢署指出，8日獲報指派檢察官洪渝婷指揮偵辦，經查林男8日凌晨1點10分，開車行經中區柳川東路1家超商後撞擊陳姓護理師，陳女倒伏引擎蓋上後掉落路面，林男竟然行駛至民族路口迴轉折返，再次輾壓陳女後逃逸，造成陳女當場死亡。

檢察官指揮第一分局現場蒐證、拘提林男到案，昨相驗遺體、製作家屬筆錄後，依殺人罪嫌將林男向法院聲押禁見，台中地院昨晚裁定收押，但未禁見。