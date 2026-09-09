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吸毒男接連闖2紅燈還求情 警直回「不需要情勒」

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄嚴姓男子昨天涉嫌吸毒後開車，接連2度闖紅燈；巡邏員警追上攔查，對他做毒品快篩，結果呈依托咪酯及K他命陽性反應。警方將他依公共危險罪嫌移送法辦，並開出最高可罰13萬零800元的罰單。

昨天凌晨1時許，前鎮警分局瑞隆派出所員警執行巡邏勤務，在前鎮區公正路與武慶一路口，發現嚴姓男子（28歲）駕車闖紅燈，員警便尾隨追去，到公正路與崗山中街口時，又見他紅燈左轉，且通過路口時沒減速，立即上前攔下他的車。

警方表示，嚴男同意接受唾液毒品快篩，結果呈依托咪酯及K他命陽性反應，嚴男才坦承曾吸食毒咖啡包。

他得知將被依法處理後，頻向員警說「我態度很好」、「我都有配合」，希望警方從輕處理。員警回應，「你連闖紅燈又沒減速，真的很危險！不需要情勒」。

警方依公共危險罪嫌將全案移送法辦，並因嚴男毒駕、闖紅燈等交通違規，開出總計最高可罰13萬零800元罰單，並依法移置保管車輛及車牌。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

嚴姓男子昨天駕車闖紅燈，警方查出他涉嫌毒駕。記者林保光／翻攝
嚴姓男子昨天駕車闖紅燈，警方查出他涉嫌毒駕。記者林保光／翻攝

嚴姓男子昨天駕車闖紅燈，警方查出他涉嫌毒駕。記者林保光／翻攝
嚴姓男子昨天駕車闖紅燈，警方查出他涉嫌毒駕。記者林保光／翻攝

紅燈 吸毒 情勒

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