無人機闖清泉崗 8戰機轉降

台中清泉崗空軍基地昨晚因無人機入侵空域，被迫關閉，有多達八架執行夜航訓練的ＩＤＦ經國號戰機，為此轉降新竹空軍基地，兩班民航機行程也為此受影響。軍方表示，因為夜間昏暗，目前尚無法判定無人機機型，已通報警方後續偵辦。

空軍司令部證實，昨天清泉崗基地由於天氣好轉，戰機執行夜航訓練，但在機場周邊發現有無人機侵入空域，塔台宣布機場關閉，導致正在訓練中的八架經國號戰機被迫轉降到新竹空軍基地。

空軍司令部指出，經確認無人機離開後，清泉崗機場已於昨晚八時多重新恢復開放，但已有兩班民航班次受到影響，軍方已同步通報航警局無人機影響飛航，由警方進行後續偵辦。

無人機到底從哪來？軍方指出，第一時間簡單驅離無人機，由於夜間昏暗，雖然有發現亮光，但是無法判定機型。

台中市警方指出，昨天下午三時許，接獲航警局通報疑似有無人機入侵清泉崗基地空域，不過警方到場巡邏清查四至五小時，並未發現無人機蹤跡或異狀，直到八點左右接獲空軍通報已排除狀況，後續會持續調閱監視器追查釐清。

警方表示，無人機若進入機場空域，可能對軍機及民航機起降造成安全威脅，尤其戰機執行夜航訓練時，一旦發現無人機，機場通常須暫停起降，除影響軍機訓練及調度，也可能造成民航班機延誤、轉降或航班調整。

台中航空站表示還在了解案情，將與警方共同追查。