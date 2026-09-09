聽新聞
0:00 / 0:00

淡水藥師下藥案 增至7女受害

聯合報／ 記者黃子騰葉德正／新北報導

淡水藥師陳慶鴻涉嫌對工讀女大生下藥，士林地院裁定羈押禁見，檢警清查，發現更多受害者，昨已累計七人，其中一人指控遭到性侵，檢警持續清查是否還有其他女子受害。

新北市衛生局表示，若經判刑確定，將移付藥師懲戒委員會審議，最重廢止藥師證書。

據了解，五十歲的陳慶鴻經營藥局僅二年，但卻聘僱過十多名女工讀生，流動頻率如此高並不尋常。上月底，陳對工讀的女大生下藥，疑意圖不軌，案件爆發後，檢察官搜索、拘捕並聲押禁見陳，獲准。檢警從查扣的電腦內前員工聯繫資訊，逐一致電十多名曾工作過的女員工，前天一名女子控訴遭陳指侵，另三名女子指控遭陳碰觸胸部、臀部及腰部，涉性騷擾。

檢警昨又發現有二名前女員工疑遭陳性騷擾，目前尚未做筆錄，全案已擴大到七人受害。

陳慶鴻被羈押中，藥局處於停業狀態。衛生局指出，這家藥局只登記一名藥師，衛生局九月四日前往稽查，發現藥師調劑後未於處方箋簽名蓋章，違反藥師法規定；且民眾領取管制藥品未於管制藥品專用處方箋簽名領用，違反管制藥品管理條例規定，裁處四萬元。

有網友在Threads上爆料，八月六日下午近一時曾至藥局送貨，發現藥局鐵門拉下，打電話響了兩三聲沒人接，五分鐘後鐵捲門打開，網友進入後發現陳姓藥師神情怪異，接著一名女助理從後方倉庫走出來，隨即默默坐回櫃檯，大白天拉下鐵捲門，當下就覺得不太對勁，下藥事件爆發後再回想，覺得很可怕。

淡水 藥師 藥局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

再添2被害人…淡水藥師下藥女大生 共6女遭性騷、1人遭性侵

孤男寡女白天拉下鐵捲門 網友目擊淡水藥師怪異行徑驚呼「很可怕」

噁藥師下藥性侵大學生…藥師公會揪端倪：2年內聘逾10大學生任助理

淡水藥師曾任職北榮遭辭退？陳威明：過去未涉及性平事件 已回頭訪查

相關新聞

撞後迴轉 男二度輾壓護理師害命

台中市陳姓女護理師昨天凌晨下班返家，在西區租屋處附近步行時，遭駕駛賓士車的林姓男子撞飛，林肇事後，疑擔心後續刑責與高額賠償費，迴轉後二度輾壓陳女，導致陳女頭顱破裂。林逃逸後約兩個多小時，才向警方投案，台中地檢署依殺人罪向台中地院聲請羈押禁見。

癌油風暴 泰山告4業者求償10億

中聯油脂公司油品遭驗出致癌物「苯駢芘」超標，風波未歇，泰山公司昨委由行銷副總鈕安澤協同律師赴台北地院遞狀，對中聯、福壽、福懋及南僑等四家公司提起民事訴訟，針對產品回收、庫存銷毀、消費者賠償、商譽損失等求償十億元，盼透過司法釐清供應鏈通報責任。

淡水藥師下藥案 增至7女受害

淡水藥師陳慶鴻涉嫌對工讀女大生下藥，士林地院裁定羈押禁見，檢警清查，發現更多受害者，昨已累計七人，其中一人指控遭到性侵，檢警持續清查是否還有其他女子受害。

無人機闖清泉崗 8戰機轉降

台中清泉崗空軍基地昨晚因無人機入侵空域，被迫關閉，有多達八架執行夜航訓練的ＩＤＦ經國號戰機，為此轉降新竹空軍基地，兩班民航機行程也為此受影響。軍方表示，因為夜間昏暗，目前尚無法判定無人機機型，已通報警方後續偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。