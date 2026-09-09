淡水藥師下藥案 增至7女受害

淡水藥師陳慶鴻涉嫌對工讀女大生下藥，士林地院裁定羈押禁見，檢警清查，發現更多受害者，昨已累計七人，其中一人指控遭到性侵，檢警持續清查是否還有其他女子受害。

新北市衛生局表示，若經判刑確定，將移付藥師懲戒委員會審議，最重廢止藥師證書。

據了解，五十歲的陳慶鴻經營藥局僅二年，但卻聘僱過十多名女工讀生，流動頻率如此高並不尋常。上月底，陳對工讀的女大生下藥，疑意圖不軌，案件爆發後，檢察官搜索、拘捕並聲押禁見陳，獲准。檢警從查扣的電腦內前員工聯繫資訊，逐一致電十多名曾工作過的女員工，前天一名女子控訴遭陳指侵，另三名女子指控遭陳碰觸胸部、臀部及腰部，涉性騷擾。

檢警昨又發現有二名前女員工疑遭陳性騷擾，目前尚未做筆錄，全案已擴大到七人受害。

陳慶鴻被羈押中，藥局處於停業狀態。衛生局指出，這家藥局只登記一名藥師，衛生局九月四日前往稽查，發現藥師調劑後未於處方箋簽名蓋章，違反藥師法規定；且民眾領取管制藥品未於管制藥品專用處方箋簽名領用，違反管制藥品管理條例規定，裁處四萬元。

有網友在Threads上爆料，八月六日下午近一時曾至藥局送貨，發現藥局鐵門拉下，打電話響了兩三聲沒人接，五分鐘後鐵捲門打開，網友進入後發現陳姓藥師神情怪異，接著一名女助理從後方倉庫走出來，隨即默默坐回櫃檯，大白天拉下鐵捲門，當下就覺得不太對勁，下藥事件爆發後再回想，覺得很可怕。