癌油風暴 泰山告4業者求償10億

「苯駢芘」問題油延燒，泰山行銷副總鈕安澤（右）與律師昨赴台北地院提告，向中聯、福壽、福懋及南僑四家公司求償十億元。記者謝亞庭／攝影

中聯油脂公司油品遭驗出致癌物「苯駢芘」超標，風波未歇，泰山公司昨委由行銷副總鈕安澤協同律師赴台北地院遞狀，對中聯、福壽、福懋及南僑等四家公司提起民事訴訟，針對產品回收、庫存銷毀、消費者賠償、商譽損失等求償十億元，盼透過司法釐清供應鏈通報責任。

鈕安澤強調，泰山七月間曾與福壽、福懋共同站上證交所道歉，是因為公司身為中聯股東及董事，面對食安疑慮與社會不安，沒有理由等待責任釐清後才面對消費者；公司雖不迴避自身責任，但也不能讓其他環節應負的責任，全由泰山及股東承擔。

六月底，中聯生產的沙拉油遭檢出含超標的第一級致癌物「苯駢芘」，相關油品經泰山、福壽及福懋等業者分裝或加工後流入市場。台中地檢署分案偵辦，查出中聯早在四、五月間即知大豆原料及半成品異常，卻知情不報，問題油逾八四七八公噸。檢方也認定，下游端包括泰山、福壽及福懋高層知悉原料異常，未依規定主動停售通報，反而持續包裝並販售給餐飲業者、消費者，謀取不法暴利，依食品安全衛生管理法起訴。

鈕安澤表示，泰山在案發初期無從完整掌握供應鏈處理過程，直到檢方偵結，才發現各公司取得異常資訊的時間、掌握程度及後續處理存在明顯落差。

泰山提告求償的兩大理由，主要認為南僑早在五月間就已三度驗出油品異常，泰山卻仍持有ＳＧＳ商品合格報告，若當時資訊能即時揭露，風險控管就可提前啟動。其次，中聯身為生產與管理端，福壽、福懋等相關公司究竟於何時取得何種異常資訊、採取何種處理、是否及時傳遞風險？各自又應負何種損害責任？均應透過司法程序分別認定。

南僑則對泰山的舉動深感遺憾與無法理解，指南僑向福壽公司購買油品原料，驗出苯駢芘超標後，隨即通知福壽，該油品非南僑所生產，福壽公司未依食安法規定就問題產品向主管機關通報，是福壽以及中聯油脂的義務及責任，南僑何來隱匿之有？