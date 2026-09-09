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撞後迴轉 男二度輾壓護理師害命

聯合報／ 記者陳宏睿黃寅／台中報導

<a href='/search/tagging/2/台中' rel='台中' data-rel='/2/245112' class='tag'><strong>台中</strong></a>市陳姓女<a href='/search/tagging/2/護理師' rel='護理師' data-rel='/2/103734' class='tag'><strong>護理師</strong></a>遭林姓男子駕駛的賓士車二度撞擊身亡，家屬昨天下午重返現場招魂。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓女護理師遭林姓男子駕駛的賓士車二度撞擊身亡，家屬昨天下午重返現場招魂。記者陳宏睿／翻攝

台中市陳姓女護理師昨天凌晨下班返家，在西區租屋處附近步行時，遭駕駛賓士車的林姓男子撞飛，林肇事後，疑擔心後續刑責與高額賠償費，迴轉後二度輾壓陳女，導致陳女頭顱破裂。林逃逸後約兩個多小時，才向警方投案，台中地檢署依殺人罪向台中地院聲請羈押禁見。

住嘉義市的林姓男子（卅歲）待業中，昨天凌晨一時許，林駕車行經台中市西區柳川西路，欲左轉民權路，當時陳姓護理師（卅八歲）甫下班，詎料在行人穿越道上遭林駕車撞擊。

陳女被撞飛四十公尺，倒臥路面，林沒有停車，繼續往前行駛至民族路口，隨即迴轉，重回撞擊地點，以車輪輾過陳女。林隨後逃逸，救護車到場時，陳女已頭顱破裂，明顯死亡。

檢警透過監視器、車牌等證據，鎖定林的身分，林在案發後兩小時廿分，到市警第一分局投案。經採驗，林無酒精、毒品反應，但精神狀況不佳，警詢常不發一語，但未否認客觀事實。檢方昨認定林涉犯殺人罪，以有逃亡、串滅證之虞，向中院聲請羈押禁見。

陳女是彰化二林人，擔任護理師多年，今年六月才到長庚仁愛合作醫院任職，因視病如親，深受同事與病友信賴。陳女個性體貼、生活單純，休假常返鄉陪伴家人，三年前父親才因肝病過世。

八旬祖父得知孫女喪命，連夜在親友陪同下，趕抵台中認屍，他三年間接連痛失愛子與長孫女，老淚縱橫，在場警員、醫護鼻酸。

陳女的祖父痛批林「夭壽（缺德）、惡質」，沒死也要撞到死，落網後狡辯是「疲勞駕駛」釀禍，但連撞兩次，「這還是人嗎？」。

陳女母親、胞弟昨重回現場招魂，胞弟跪在現場，悲戚哭喊「姊姊」，用銅板擲筊，但遲遲擲不出聖筊，在現場擲了廿二次，花了廿分鐘，才擲出三個聖筊，現場法師說，「比較少見，可能有些心願」。

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