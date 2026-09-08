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無人機侵入清泉崗空域 警獲報到場清查卻沒發現蹤跡

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中清泉崗空軍基地今天因無人機入侵空域，導致被迫關閉，有多達8架執行夜航訓練的IDF經國號戰機，為此轉降新竹空軍基地，2班民航機行程也為此受影響。中市警方接獲航警通報到場清查，並無發現無人機蹤跡，後續將調閱監視器持續追查。

中市警方指出，今天下午接獲航警通報疑似有無人機入侵清泉崗基地空域，不過，警方到場並未發現無人機蹤跡，在場持續清查4至5小時，仍未發現異狀，後續將持續調閱監視器追查釐清。

空軍司令部表示，晚間清泉崗基地由於天氣好轉，戰機執行夜航訓練，但在機場周邊發現有無人機侵入空域，塔台緊急宣布機場關閉，導致正在訓練中的8架經國號戰機被迫轉降到新竹空軍基地。經確認無人機離開後，清泉崗機場已於晚間8點多重新恢復開放，但已有2班民航班次受到影響。

無人機到底從哪來？軍方指出，第一時間已簡單驅離無人機，由於夜間昏暗，雖然有發現亮光，但是無法判定機型，已同步通報航警局無人機影響飛航，由警方後續追查來源。

台中清泉崗空軍基地今晚因無人機入侵空域，導致被迫關閉，有多達8架執行夜航訓練的IDF經國號戰機，為此轉降新竹空軍基地，2班民航機行程也為此受影響，軍方表示，已通報警方後續偵辦。圖／軍聞社資料照
台中清泉崗空軍基地今晚因無人機入侵空域，導致被迫關閉，有多達8架執行夜航訓練的IDF經國號戰機，為此轉降新竹空軍基地，2班民航機行程也為此受影響，軍方表示，已通報警方後續偵辦。圖／軍聞社資料照

清泉崗 無人機 清泉崗機場

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