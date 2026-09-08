男子毒駕撞路邊民宅貨車 一臉茫然當場被警逮捕

又是毒駕！屏東縣恆春鎮一名男子，中午行經省北路南往北直行，不明原因撞擊路邊民宅及路旁停放小貨車與機車，強大撞擊力把鐵皮牆面撞爛，大量洋蔥被撞得滿地，現場一片狼藉。駕駛肇事後一臉茫然，經檢測是毒駕，警方依現行犯當場上銬逮捕。

今天中午11時許，58歲黃姓男子駕駛自轎車沿恆春鎮省北路南往北直行，因不明原因撞擊路邊民宅及路旁停放小貨車與機車，所幸無人傷亡，救護人員到場檢視黃男沒有受傷。

黃男酒測值為0，警方進行毒品唾液快篩檢測，呈現依托咪酯跟甲基安非他命陽性反應，現場依毒駕公共危險現行犯逮捕，訊後依法移送屏東地檢署偵辦並建請屏東地方法院依法羈押。

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屏東縣恆春鎮洪姓男子毒駕，被警方當場逮捕。圖／民眾提供

屏東縣恆春鎮洪姓男子毒駕，轎車撞擊路邊民宅及路旁停放小貨車與機車。圖／民眾提供

屏東縣恆春鎮洪姓男子毒駕，轎車撞擊路邊民宅及路旁停放小貨車與機車。圖／民眾提供