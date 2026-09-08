聽新聞
0:00 / 0:00
男子毒駕撞路邊民宅貨車 一臉茫然當場被警逮捕
又是毒駕！屏東縣恆春鎮一名男子，中午行經省北路南往北直行，不明原因撞擊路邊民宅及路旁停放小貨車與機車，強大撞擊力把鐵皮牆面撞爛，大量洋蔥被撞得滿地，現場一片狼藉。駕駛肇事後一臉茫然，經檢測是毒駕，警方依現行犯當場上銬逮捕。
今天中午11時許，58歲黃姓男子駕駛自轎車沿恆春鎮省北路南往北直行，因不明原因撞擊路邊民宅及路旁停放小貨車與機車，所幸無人傷亡，救護人員到場檢視黃男沒有受傷。
黃男酒測值為0，警方進行毒品唾液快篩檢測，呈現依托咪酯跟甲基安非他命陽性反應，現場依毒駕公共危險現行犯逮捕，訊後依法移送屏東地檢署偵辦並建請屏東地方法院依法羈押。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。