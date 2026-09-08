京華城案二審首度開庭！柯文哲批司法濫訴 要求法庭直播

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，一審遭判17年，二審今於台灣高等法院首度開庭。柯文哲稍早在臉書發文表示，二審檢察官的態度就是要濫訴到底，追殺到底；當司法亂到毫無標準，他要求法庭直播，讓全案訴諸於民。

柯文哲表示，司法應該要有一定的程序、一致的標準，不應該雙標；司法應秉持無罪推定原則，結果卻是先把他抓起來，先定罪名，再找證據、編故事，這是典型的先射箭再畫靶。

柯文哲指出，兩年前，搜索他家和民眾黨中央黨部的搜索票，上面的案由與內容根本和後面的起訴書及一審判決無關；也就是說，檢方是在根本沒有證據之下，先騙票搜索，再從電腦、手機、USB去找資料、編故事、入人於罪。

柯文哲說，一審它被羈押禁見期間，檢察官堅持主要證人沒有問完，不可以交保，所以當時很多證人都只能被迫捨棄，這不只是押人取供，這是押人逼供。

柯文哲表示，約9個月前，他委請律師到檢察官評鑑委員會檢舉北檢檢察官不正訊問、偽造筆錄的不法情事，可是九個月過去了，北檢不處理，北院不處理，他也要看看，高院要不要處理？請問一個民主法治國家，可以容許檢察官用這種手段來製造冤獄嗎？

柯文哲指出，監察院與司法系統對他的追殺，還沒有停止，例如他委託年代集團創辦人邱復生做一個網站，給邱顧問費一百萬元，相關證人出庭作證、契約白紙黑字都很清楚，一審檢察官卻硬要說這是商業投資，一審判無罪，但二審檢察官還要上訴。

柯文哲說，直到今天，檢察官對於起訴他侵占政治獻金法條與理由，仍然含糊，請問他有什麼理由和動機去侵占自己的政治獻金？請問為何刑事法院還在審理，監察院竟然可以繼續對他進行財產扣押，完全違背法律「一罪不二罰」的原則，大家是不是都不演了？

柯文哲表示，二審檢察官的態度很清楚：就是要濫訴到底，追殺到底；一審判無罪的，二審繼續上訴；一審判有罪的，全部還要再從重量刑。

柯文哲批評，當司法亂到毫無標準，當法外有法，他要求法庭直播；他願意接受司法的檢驗，而司法也要面對人民的檢驗，「既然你們都說我有罪，而有罪的人都願意法庭直播，就請法官、檢察官不要怕，法庭直播，讓本案訴諸全民」，台灣的司法要對人民負責。